Microsoft maakt het moeilijker om Windows 11 te installeren

In de nieuwste Windows 11-previewversie is het verplicht voor gebruikers om een Microsoft-account te hebben, als ze willen upgraden naar Windows 11 Pro. Ook een actieve internetverbinding is noodzakelijk, wat een nieuwe barrière toevoegt aan het installatieproces.

Deze verandering is geïntroduceerd in Windows Insider Build 22616. Microsoft heeft ons in februari al gewaarschuwd over de aankomende eisen, maar de wijziging is eerder uitgerold dan verwacht. Nu is het alleen voor Windows 11 Enterprise-gebruikers mogelijk om het besturingssysteem te installeren zonder een Microsoft-account of internetverbinding.

Er zijn veel goede redenen om een Microsoft-account te nemen, maar het maakt het installatieproces weer net iets moeilijker en verplicht je tot iets waar je misschien geen behoefte aan hebt.

Je bent nu verplicht om je informatie af te staan aan Microsoft, nog voordat je jouw pc volledig in gebruik hebt. Dan heb je in dat proces ook nog een stabiele internetverbinding nodig.

Analyse: een onnodige barrière

Het is gelukkig nog mogelijk om Windows 11 te installeren zonder een Microsoft-account, maar dat moet dan wel via een omweg. Gebruikers hebben ontdekt dat je valse gegevens op kunt geven wanneer Microsoft je vraagt om in te loggen. Vervolgens krijg je een foutmelding en de optie om op ‘Volgende’ te klikken. Als je dat doet ga je naar de volgende stap in het installatieproces.

Zo slecht is Build 22616 van Windows 11 echter niet. Naast de vernieuwde installatie-eisen, is er ook een nieuwe functie toegevoegd voor Xbox-controllers. Daarmee kun je met een druk op de knop je recent gespeelde games zien.

De overstap van Windows 10 naar 11 verloopt nog altijd redelijk traag, merkt AdDuplex op in een bericht. Dus het lijkt geen verstandige zet van Microsoft om nog meer barrières te creëren. Dit kan nieuwe gebruikers afkeren.

Naast de bekende TMP 2.0-eis die miljoenen potentiële gebruikers weghoudt van Windows 11, lijkt het erop dat Microsoft niet wilt dat mensen de overstap maken. Upgrades worden alleen maar moeilijker.

Via Windows Latest