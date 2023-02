Microsoft bevestigt vervelende bug in Windows 11 waardoor games crashen

Gebruikers van Windows 11 en 10 hebben te maken met een bug die specifiek Intel GPU's treft en ervoor zorgt dat games (of software die DirectX of Direct3D gebruikt) foutmeldingen krijgen en crashen.

Neowin (opens in new tab) meldt dat Microsoft nu heeft bevestigd (opens in new tab) dat de cumulatieve updates voor november 2022 (KB5019980/KB5019961 voor Windows 11 en KB5019959 voor Windows 10) dit probleem hebben veroorzaakt. Voor alle duidelijkheid: dit treft pc's die draaien op geïntegreerde graphics van een Intel CPU.

Dus als je een DLL-fout (apphelp.dll om precies te zijn) tegenkomt die je pc overhoop haalt, weet je de oorzaak. Het belangrijkste is dat de bug alleen oudere Intel GPU's treft.

Microsoft vertelt dat het probleem betrekking heeft op versies 26.20.100.7463 tot 30.0.101.1190 en voegt het volgende hieraan toe: "Dit probleem kan zich met tussenpozen voordoen en treft apps die DirectX of Direct3D gebruiken om hun inhoud te renderen."

Er wordt trouwens wel aan een oplossing gewerkt. We weten alleen niet wanneer die er precies zal zijn.

Nieuwe drivers, oude problemen

De bug is in ieder geval slechts 'periodiek' volgens Microsoft, wat betekent dat hij niet per se veel hoeft voor te komen, zelfs als je een van de genoemde Intel grafische drivers gebruikt. Natuurlijk zijn dit allemaal oudere drivers, dus je zou inmiddels geüpdatete software moeten hebben.

Het is belangrijk om drivers op zijn minst relatief up-to-date te houden, omdat je anders mogelijk belangrijke beveiligingsoplossingen mist. Kwetsbaarheden in drivers en hun software zijn onvermijdelijk en cybercriminelen kunnen ze uitbuiten. Daarom is het altijd een goed idee om de meest recente versie te gebruiken.

GPU-stuurprogramma's zijn in sommige opzichten een ander verhaal, omdat bijvoorbeeld het prestatieniveau van je favoriete pc-games kan dalen bij elke nieuwe versie van een stuurprogramma. Dus hoewel gamers hun driver niet altijd op de allerlaatste versie houden, zouden er geen problemen mogen zijn... tenzij je al een jaar geen update hebt gedaan.

In het geval van deze bug hebben we het namelijk over Intel driver versies die minstens een jaar oud zijn. Op dat punt is het zeker tijd dat gebruikers op zoek gaan naar een nieuwere driver.