macOS 12 Monterey zorgt voor crashes op Macs met Intel-processor

Als je van plan bent om jouw MacBook of iMac te upgraden naar macOS 12 Monterey, is het de moeite waard om daar nog even mee te wachten. Een groot aantal gebruikers klaagt namelijk over crashes bij het updaten.

Op de ondersteuningspagina’s van Apple regent het klachten over het nieuwe besturingssysteem, aldus MacRumors. Volgens de berichten schakelen Macs zichzelf uit tijdens het updaten naar macOS Monterey en gaan ze vervolgens niet meer aan.

Gebruikers van Macs met een Apple M1-chipset hebben geluk, zo blijkt. Het probleem doet zich op dit moment alleen voor op Apple-apparaten met een Intel-processor.

Dit is niet de eerste keer dat een macOS-update voor problemen zorgt. Een jaar geleden zagen we een vergelijkbare situatie bij het upgraden naar macOS 11 Big Sur.

Hoe fix je dit macOS-probleem?

Het beste dat je kan doen bij elk serieus Mac-probleem is jouw Apple-apparaat meenemen naar de dichtstbijzijnde Apple Store voor advies.

Als je bereid bent om zelf de handen uit de mouwen te steken, is het zeker mogelijk om jouw gecrashte Mac weer terug tot leven te wekken. Een gebruiker op de Apple-ondersteuningspagina is het gelukt om een Mac met Intel-processor weer aan de praat te krijgen met de hulp van een andere Mac die wel zonder problemen geüpdatet is naar het nieuwste besturingssysteem.

Je hebt Apple Configurator 2 nodig om de firmware van de beveiligingschip op je Mac met Intel-chip te updaten. Aangezien de meeste mensen geen tweede geüpdatete Mac in huis hebben, is het makkelijker om dit te regelen bij een Apple-reparateur.

Wees gewaarschuwd: als je het toch zelf probeert en het herstelproces mislukt, moet je mogelijk de gecrashte Mac resetten. Dan wordt de harde schijf van het apparaat gewist.

Ons advies is om met Time Machine een back-up te maken op een externe harde schijf, voordat je updatet naar macOS 12 Monterey.