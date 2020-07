Lot van publieke bèta Halo Infinite nog steeds onzeker

343 Industries suggereert dat plannen voor de publieke bèta van Halo Infinite mogelijk herzien moeten worden, en dat heeft te maken met de 'ongekende uitdagingen van dit jaar'.

Het idee om een testversie van Halo Infinite te maken dateert uit 2018. Volgens hoofd van de studio Chris Lee blijkt uit het verleden dat de informatie uit deze tests essentieel zijn geweest voor onder meer de PC-versie van Halo: The Master Chief Collection.

In een bericht gepubliceerd op Halo Waypoint Blog geeft Lee echter toe dat men vanwege de 'ongekende uitdagingen dit jaar nog niet zijn waar ze hadden verwacht te zijn wat betreft het ontwikkelen van een (test)versie voor een groter publiek'.

'Beschikbare opties beoordelen'

In het bericht verzekert Lee dat het team nog altijd samenwerkt met de community op vrijwel elk aspect van het project. Denk hierbij aan feedback over art styles en vertrouwelijke hands-on play tests met vertegenwoordigers van de community.

Hoewel tests voor een breder publiek nog niet zo breed zijn als de studio voorheen had gehoopt, kan het nog steeds plaatsvinden, zo laat de studio weten. Volgens Lee beoordeelt het team de beschikbare opties wat betreft het testen van de game door een breder publiek. Zodra er een beslissing is gemaakt, worden de fans op de hoogte gesteld.

Het vroege testen is mogelijk niet zo'n integraal onderdeel voor Halo Infinite vergeleken met andere Halo-games. In een recent interview met IGN sprak 343 Industries over Halo Infinite als 'de start voor ons platform voor de toekomst'. Er werd gesproken over een tien jaar lange visie waar Infinite 'groeit naarmate de tijd vordert'. Dit in tegenstelling tot de vele losse Halo-games die de afgelopen jaren zijn uitgebracht, met als gevolg dat er heel wat segmentatie optreedt qua spelersbasis.

Het heeft er alle schijn van dat Halo Infinite een game is waar spelers nog jarenlang van kunnen genieten en in de loop der jaren ook verbeterd/uitgebreid wordt. Vandaar dat het testen vóór de lancering niet heel belangrijk lijkt te zijn.

Halo Infinite is een van de vele Xbox Series X releasetitels. De game wordt verwacht in de periode 'Holiday 2020' (november-december) en zal ook verschijnen op Xbox One en PC.