iPhones kunnen binnenkort meer advertenties krijgen

Terwijl we (on)geduldig wachten op de helemaa, die volgende maand zou moeten verschijnen, horen we nu dat Apple zou overwegen om meer advertenties te tonen in apps op zowel iPhones als iPads.

Dit gerust is afkomstig van Mark Gurman, Apple-specialist bij Bloomberg (opens in new tab), die claimt dat Apple zijn geïntegreerde ads wil uitbreiden. Op dit moment zijn er alleen advertenties te zien in Nieuws, Aandelen en de App Store.

Binnenkort zou dat trio uitgebreid worden met Apple Kaarten, Podcasts en Boeken. Zelfs Apple TV Plus zou niet gespaard blijven. Momenteel zien we daar al advertenties in bijvoorbeeld de bespreking van Friday Night Baseball.

Meer ads, meer centjes

We moeten niet ver zoeken naar de reden voor de extra ads: Apple wil meer geld verdienen. De advertenties in iOS, iPadOS en de apps van Apple leveren volgens het Bloomberg-bericht zo'n 4 miljard dollar per jaar op. Apple zou dat cijfer graag zien verdubbelen.

Lokale bedrijven zouden bijvoorbeeld kunnen betalen om in Kaarten te worden vermeld, terwijl uitgevers dat voor nieuwe titels kunnen doen in Boeken. Apple zou wel vasthouden aan zijn huidige advertentiebeleid, waardoor niet iedereen zomaar in aanmerking komt.

Wanneer de verandering precies zal plaatsvinden is niet duidelijk, maar waarschijnlijk zullen we volgend jaar pas meer horen. Het duurt daarnaast niet lang meer voor we iOS 16 en iPadOS 16 zullen zien, dus de kans is heel klein dat deze versies al extra ads bevatten.

Analyse: Apple houdt vast aan zijn privacybelofte

Apple benadrukt al lang dat het de privacy van gebruikers zo goed mogelijk wil beschermen en benadrukt vaak het verschil met Google. Waar advertenties (en gebruikersdata) de grootste bron van inkomsten zijn voor Google, is dit bij Apple de verkoop van hun fysieke producten.

In iOS en iPadOS zijn er daarom de nodige maatregelen om tracking van apps in de kiem te smoren, waardoor adverteerders het gedrag van gebruikers niet kunnen tracken zonder expliciete toestemming. Softwaregiganten zoals Facebook en Snap hebben dit duidelijk gemerkt in hun inkomsten.

We vragen ons bijgevolg af hoe deze extra ads passen in het strikte privacybeleid van Apple. We hebben al advertenties gezien bij Apple en het is duidelijk dat ze anders werken dan de advertenties via Google. Apples advertenties lijken eerder op een betaald partnership dan een typische advertentie.

Je kan bijvoorbeeld zien dat een restaurant een hogere ranking krijgt in Apple Kaarten (met een advertentielabel), maar je zult geen advertenties zien voor een laptop die je vorige week op Bol.com hebt bekeken. Cruciaal is dat Apple geen extra gegevens van zijn gebruikers hoeft te verzamelen, waardoor het zijn strenge privacybeleid kan behouden.