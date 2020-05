iPhone omzet Apple ondervindt dip door coronavirus

Het nieuwste inkomstenrapport van Apple onthult wat we al verwachtten: de verkoop van iPhones is gedaald in het eerste kwartaal van 2020 vergeleken met dezelfde periode in 2019. Dat komt zeer waarschijnlijk door de impact die het coronavirus met zich mee heeft gebracht. Over het algemeen zijn de omzetcijfers van Apple echter nog altijd prima, en dat kwam door een relatief hoge omzet van diensten.

De dienstencategorie van Apple bestaat uit meerdere producten, waaronder Apple Music, Apple Arcade, en Apple TV Plus. Waar deze afdeling vorig jaar nog 11,4 miljard dollar aan omzet binnensleepte, is dat dit jaar een flinke 13,3 miljard dollar. Verkoop van wearables en home entertainment-producten zijn ook populairder dan voorheen. Van 5,1 miljard dollar in Q1 2019 bedraagt de omzet in Q1 2020 6,2 miljard dollar.

De verkoop van iPhones zakte qua omzet van 31 miljard dollar in Q1 2019 naar 28,9 miljard dollar in Q1 2020.

Tijdens de earnings call voor het eerste kwartaal meldde CEO Tim Cook hoe de verspreiding van het coronavirus in februari ervoor zorgde dat diverse Apple-winkels dicht moesten. Ook zorgde het virus voor minder vraag naar iPhones. De verwachte verkoopverwachtingen voor het kwartaal werden toen ook teruggetrokken.

De dalende trend zette door in maart, en lockdowns van winkels en landen wereldwijd hebben daar zeker aan bijgedragen, zo laat Apple CFO Luca Maestri weten tijdens de call.

Cook had verder goede hoop voor de iPhone SE 2020. De eerste écht betaalbare iPhone sinds 2016 kan zomaar eens de verkoophit van 2020 worden.

Wat heeft 2020 nog in petto voor Apple?

De productie van Apple is wellicht minder aangetast door het coronavirus dan gevreesd, aangezien de omzetcijfers eind maart weer redelijk normaal leken te zijn, zo wist Cook nog te melden. Hoewel enkele Apple-winkels in China weer opengingen tegen het einde van maart, blijven de retaillocaties in de Verenigde Staten nog een tijdje dicht.

De grote vraag blijft natuurlijk of de vraag naar iPhones (volledig) herstelt. Volgens Cook was er sprake van een opleving qua vraag naar iPhones in de laatste twee weken van april vergeleken met de eerste twee weken.

Net als met het laatste kwartaal onthoudt Apple zich van voorspellingen voor het derde kwartaal van 2020. Wel durft het met een ruime schatting aan te geven dat iPhone- en wearable-verkopen zullen dalen, terwijl iPad- en Mac-verkopen moeten verbeteren, zo meldt Maestri tijdens de call.

Het is niet te vergezocht om te verwachten dat Apple's diensten meer en meer geld binnen harken. Tegen het einde van Q1 2020 waren er namelijk meer dan 515 miljoen betaalde abonnementen in het portfolio te tellen.