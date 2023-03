iPhone 15 Pro leak: deze knop gaat waarschijnlijk weg

Volgens een nieuwe iPhone 15 Pro leak gaat de aankomende smartphone een deel van het design verwijderen dat voorheen op elke iPhone aanwezig was: de mute-schakelaar.

Mac Rumors (opens in new tab) heeft een video van de leaker ShrimpApplePro gespot op de Chinese versie van TikTok, waarin een aantal nieuwe 'CAD'-afbeeldingen (Computer-Aided Design) van de iPhone 15 Pro-serie te zien zijn. Deze video suggereert dat de Pro-modellen van de iPhone 15 een aantal grote veranderingen kunnen ondergaan als het gaat om de fysieke knoppen.

Deze beelden ondersteunen ook eerdere geruchten die aangaven dat de next-gen smartphones de traditionele (losse) volumeknoppen zouden vervangen door één grote knop. Wat misschien nog controversiëler is, is dat het erop lijkt dat de mute-schakelaar nu ook vervangen zal worden door een knop, ook al is deze schakelaar al sinds de originele iPhone uit 2007 aanwezig geweest op elke iPhone.

More cads images The buttons! Source in video pic.twitter.com/sxy9GaNCreMarch 20, 2023 See more

Dat klinkt misschien niet als een revolutionaire designverandering, maar de meningen zullen waarschijnlijk verdeeld zijn over deze verandering. Sommige gebruikers vinden het namelijk erg fijn dat de mute-schakelaar en de volumeknoppen nu heel gemakkelijk te onderscheiden zijn, want op die manier kan je ze ook gebruiken zonder te kijken.

De geruchten geven ook aan dat de mute- en volumeknoppen haptische feedback gaan gebruiken in plaats van dat ze fysiek kunnen worden ingedrukt. Dat moet dan alsnog een beetje aanvoelen alsof je wel echt een knop indrukt. Dat soort dingen zien we ook al steeds vaker op smartphones en laptops verschijnen en het lijkt erop dat Apple vrijwel alles wil gaan voorzien van haptische feedback.

Als je geen fan bent van deze mogelijke designverandering, dan hoef je je voor nu gelukkig nog niet heel erg druk te maken, want het zal dit jaar waarschijnlijk niet op elk toestel verschijnen (als de geruchten dus überhaupt blijken te kloppen). Volgens deze geruchten zullen de iPhone 15 en iPhone 15 Plus-modellen namelijk nog steeds over twee losse (fysieke) volumeknoppen en een mute-schakelaar beschikken voor de mensen die de fysieke knoppen nog niet achter zich kunnen of willen laten.

De juiste beslissing?

Zelfs de eerste modellen van de iPhone, zoals het originele model en de iPhone 3G (hierboven), hadden al een specifieke mute-schakelaar. (Image credit: Apple)

Het verwijderen van de mute-schakelaar op de nieuwe iPhone 15 Pro-serie zal voor velen misschien voelen als een stap in de verkeerde richting. Vele generaties van iPhone-gebruikers zijn inmiddels gewend aan de mute-schakelaar en het feit dat deze anders aanvoelt dan de volumeknoppen en dus gemakkelijk te onderscheiden is.

Toch kan Apple wel een goede reden hebben voor deze verandering. Een extra knop op de zijkant van de iPhone 15 Pro-modellen met wat interessante software-aanpassingen kan misschien erg veelzijdig worden gebruikt.

Als de mute-functie bijvoorbeeld vanaf nu gewoon via software wordt geregeld, dan kan die knop eventueel worden gebruikt om bijvoorbeeld foto's mee te maken. Dat kan je momenteel met de 'volume omhoog'-knop doen, maar die voelt vrijwel hetzelfde aan als de 'volume omlaag'-knop, dus het is gemakkelijk om per ongeluk op de verkeerde knop te drukken als je een foto wil maken.

Dit is natuurlijk momenteel nog maar een gerucht, maar als Apple inderdaad een deel van het design gaat veranderen dat al 15 jaar hetzelfde is gebleven op de iPhone, dan zullen ze vast wel een reden hebben, naast gewoon een verfrissend nieuw design.

Er is nog genoeg tijd voor meer geruchten om te verschijnen in de aanloop naar de lancering van de iPhone 15-serie (verwacht in de eerste helft van september), dus we zullen vast nog meer hints krijgen naar het design in de komende maanden, zoals bijvoorbeeld meer informatie over de iPhone 15 Pro Max, die de dunste randen ooit zou krijgen.