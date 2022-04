iPhone 14-lancering betekent einde voor iPhone 11-productie

De komst van de iPhone 14 later dit jaar betekent dat de iPhone 11 wordt uitgerangeerd door Apple. Dit wordt gesuggereerd door een tipgever. Mocht je de 11 nog willen aanschaffen, heb je nog enkele maanden om deze direct via Apple te kopen.

Bronnen vertellen iDropNews dat de iPhone 11 gaat verdwijnen nadat de iPhone 14-lijn verschijnt. Dit komt niet alleen door de leeftijd, maar ook omdat het mogelijk zorgt voor mindere verkoopaantallen van de iPhone SE (2022). De launch van deze telefoon vond plaats in maart dit jaar.

De iPhone 11 verkocht schijnbaar beter dan de nieuwe iPhone SE sinds deze uitkwam. Ondanks dat de iPhone SE (2022) goedkoper is, heeft de iPhone 11 het modernere design en een extra camera achterop.

Het prijskaartje

Op het moment van schrijven is de startprijs voor de iPhone 11 met 64GB opslag zo'n 589 euro. De iPhone SE, die ook 64GB opslag bevat, is 529 euro.

Dezelfde bronnen melden dat de iPhone 12 nog een jaar verkocht zal worden, maar dat deze een prijsdaling gaat zien. Wellicht naar de prijs die de iPhone 11 momenteel heeft. Momenteel kost het instapmodel van de iPhone 12 ongeveer 809 euro.

Het is niet ongewoon dat de iPhone-reeks wordt ingekort na de launch van een nieuw model. Indien Apple vast blijft houden aan het typische schema, zien we de iPhone 14, de iPhone 14 Max, de iPhone Pro en de iPhone 14 Pro Max in september verschijnen.

Analyse: Apple heeft betaalbare opties nodig

De iPhone 13 is een fantastische telefoon, net zoals zijn voorgangers. Toch is er geen twijfel: de smartphone is prijzig. Het standaardmodel kost 909 euro, terwijl de mini-variant 809 euro is.

Apple heeft de afgelopen jaren oudere iPhones in de verkoop gehouden als betaalbare alternatieven. Dit is vrij logisch, aangezien iPhones gewoonlijk veel krachtige onderdelen bevatten en na twaalf maanden nog niet verouderd zijn.

Toen kwam de originele iPhone SE in 2016. Deze was vooral gebaseerd op het design van de iPhone 5. De SE verlaagde de prijs voor een iPhone nog verder, met als grootste compromissen een verouderd design, dikkere bezels en geen Face ID.

De nieuwste iPhone SE heeft dezelfde stijl behouden, wat geen verrassing is. Apple heeft bewezen niet te snel stijl-gerelateerde veranderingen aan te brengen aan zijn producten. Het belangrijkste is dat er betaalbaardere iPhones verkrijgbaar zijn. Deze strategie blijft ongetwijfeld doorgaan in de komende jaren.