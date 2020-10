iPhone 12 krijgt misschien 3D-camera

We verwachten dat de iPhone 12 zijn debuut maakt in het najaar van 2020. Een nieuw bericht geeft nu aan dat er mogelijk een vierde camera aanwezig zal zijn in de vorm van een time-of-flight sensor.

Fast Company heeft die informatie gekregen van een bron die dichtbij de ontwikkeling van de nieuwe iPhone staat. Die bron zegt dat minstens een van de nieuwe smartphones een 3D-dieptecamera achteraan zal hebben.

Het bericht zegt ook dat er een combinatie gebruikt zal worden van een laser, ontvanger en software om een driedimensionaal beeld te creëren van onderwerpen. Dit zou zorgen voor extra mogelijkheden op het vlak van fotografie, video's en AR-toepassingen.

Dit weten we al over de iPhone 12

Lees hier de review van de iPhone 11

Een dieptesensor op de achterkant

De TrueDepth-camera die Apple gebruikt voor Face ID bevat gelijkaardige technologie, waarbij een 3D-beeld van de gebruiker gemaakt wordt voor veilige gezichtsherkenning.

Het is niet de eerste keer dat we horen over dieptesensoren op Apple-apparaten. In feite wordt zelfs verwacht dat de volgende generatie iPad Pro's een gelijkaardige functie zal hebben.

Hoewel het effect kan worden gesimuleerd door het gebruik van gewone camera's tijdens het fotograferen, vragen complexe augmented reality-toepassingen om nauwkeurigere informatie, waarvoor een 3D-sensor nodig is. Dat betekent waarschijnlijk ook dat Apple nog meer aandacht aan AR-toepassingen zal besteden.

De meeste premium Android-smartphones hebben al een vorm van dieptesensor die gebruikt wordt bij portretfoto's of zelfs bij het filmen van video's. Nu geavanceerde 3D-dieptesensoren mainstream worden, zullen AR-toepassingen zeker beter en wijder verspreid worden.

Als deze sensor er echt komt, wordt het interessant om te zien welke iPhone 12-modellen ze precies gaan krijgen. Op dit moment verwachten we drie apparaten als onderdeel van de iPhone 12-familie zoals afgelopen jaar met de iPhone 11, iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max. De kans bestaat dat deze nieuwe sensor voorbehouden zal zijn voor de duurste smartphone(s).