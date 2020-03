iPhone 12 krijgt misschien een camera achteraan met hoogwaardige specificaties

De iPhone 11 heeft een hoofdcamera van 12MP. De iPhone XS heeft een hoofdcamera van 12MP en de iPhone X heeft een 12MP hoofdcamera. Zie je een patroon hier? Nou, dat patroon wordt waarschijnlijk doorbroken in 2020 aangezien het erop lijkt dat de aankomende iPhone 12 een indrukwekkende 64MP camera krijgt.

Dit nieuws is afkomstig van YouTube-kanaal EverythingApplePro, maar de informatie is van Max Weinbach, een succesvolle leaker. Wij twijfelen over het lek, waarom daar gaan we straks op in, maar Weinbach heeft een indrukwekkende reputatie dus het kan waar zijn.

Volgens het lek, beschikt de iPhone 12 reeks over de Sony IMX 686 sensor voor de hoofdcamera, dat is een 64MP sensor die ook wordt gebruikt in de Oppo Reno 3 en Redmi K30. Dit is het belangrijkste nieuws van het lek, maar er is eigenlijk nog meer.

Blijkbaar ondersteunt de smartphone ook de indrukwekkende iPhone nachtmodus, en niet alleen van de hoofdcamera maar ook van de ultra-brede en telephoto lenzen. Daarbij faciliteert de ultra-brede snapper een macro mode (zoals we hebben gezien op de OnePlus 7TPro). Al deze functies klinken plausibel, het is alleen de hoofdcamera waar we over twijfelen.

Zal de iPhone 12 een 64MP camera hebben?

Hoewel sommige smartphonebedrijven de strijd met elkaar aangaan voor een zo hoog mogelijk aantal megapixels voor hun camera's achteraan, met Xiaomi en Samsung die beschikken over 108MP sensors in hun toestellen, verzet Apple zich hiertegen. Zo werd eerder gezegd, aangezien hun smartphones van de laatste jaren allemaal beschikken over een hoofdcamera van 12MP.

In plaats daarvan heeft Apple alles verbeterd, behalve de resolutie met grotere sensoren en betere nabewerkingssoftware, sommige zullen beweren dat dit een hoger aantal pixels overbodig maakt.

Zelfs als Apple het pixelaantal omhoog brengt op de hoofdcamera van de smartphone, naar 16MP of zelfs naar 48MP dan zou dit een meer ingetogen stap zijn dan naar 64MP.

Dat gezegd hebbende, Weinbach is over het algemeen een nauwkeurige leaker dus we kunnen niet met zekerheid zeggen dat de iPhone 12 geen 64MP camera krijgt. We zullen er in september achter komen, als we de langverwachte iPhone 12 reeks wordt gelanceerd. Blijf op de hoogte via TechRadar, en volg hier alle geruchten rondom de nieuwe iPhone 12.