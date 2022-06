iOS 16 bevat een handige omrekentool voor valuta en meer

Gebruikers ontdekken nog steeds nieuwe toevoegingen aan de nieuwste iPhone-update iOS 16. Het gemakkelijker ontvangen van informatie, zoals valuta en temperaturen, is een van de recentere ontdekkingen in de nieuwe versie van het besturingssysteem.

Volgens Federico Vittici (opens in new tab) kan je een temperatuur of valutawaarde delen, waarna er vervolgens een lijn in het bericht of de kalender wordt geplaatst. Als je op deze drukt komen andere valuta of temperaturen tevoorschijn voor als je deze snel wilt omrekenen.

De functionaliteit verstevigt Apple's claim dat er dit jaar een focus op productiviteit en personalisatie ligt. Het zijn de kleine handigheidjes die voor veel gebruikers grote voordelen bieden.

Analyse: de kleine functies hebben grote impact

In vergelijking met de grote functies die worden aangekondigd, kunnen ook de kleinere functionaliteiten die niet worden genoemd een groot verschil maken. Deze functionaliteiten zijn een kleine greep uit het assortiment van Apple in de afgelopen jaren.

Zo werd in iOS 10 ook de trackpad-functie (opens in new tab) toegevoegd. Wanneer je op de spatiebalk drukt op een iPhone verandert deze in een muis met cursor, zodat je verkeerd gespelde woorden kunt corrigeren.

Great new iOS 16 feature: built-in unit conversion everywhere, including Messages. This supports temperatures, currencies, and more.Finally, I don't have to explain to my American friends what Celsius temps mean anymore 🇪🇺 pic.twitter.com/VWkK19U4pyJune 16, 2022 See more

De omrekenfunctie is wederom een kleine tool die een boel gebruikers gaat helpen. Voordat deze functie bestond, moest je extra apps downloaden of Google gebruiken om een antwoord te krijgen.

In plaats daarvan verwijdert deze functionaliteit een extra stap tot het antwoord en geeft deze vlug weer binnenin de app die je gebruikt op je iPhone.

Wanneer de publieke bèta (opens in new tab) in juli wordt uitgebracht, welke hopelijk meer gebruikers iOS 16 laat testen, zien we mogelijk meer van dit soort functies terug. Hopelijk geven ze ons nog meer mogelijkheden om onze iPhones makkelijker te gebruiken.