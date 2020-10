iOS 14.1 update beschikbaar voor iPhone, maar het is geen grote verbetering

De eerste update van iOS 14 is aan het uitrollen, dus als je een recente Apple smartphone hebt (een iPhone 6S of later) kun je die binnenkort downloaden (of misschien kan dat nu al, afhankelijk van waar je woont).

iOS 14.1 is geen enorme update: in plaats daarvan is het vooral een hoop bugfixes die een aantal van de originele iOS 14-functies opschonen.

Een aantal van de bugs die werden verholpen zijn onder andere problemen met de Apple Watch familie set-up die niet werkt, nullen die niet op de rekenmachine verschijnen, items op het startscherm die er verkleind uitzien, en video's die op een lagere resolutie worden afgespeeld.

Een probleem dat niet opgelost lijkt te zijn, is het probleem met de batterijduur, aangezien veel gebruikers daarover klachten hadden na de installatie van iOS 14, vooral wanneer ze een gekoppelde Apple Watch gebruiken. Hopelijk wordt dat in een komende patch verholpen.

Er is één kleine verbetering: nu kunnen mensen die een iPhone 8 Plus en later gebruiken, HDR-video's bekijken en bewerken wanneer ze de Photos-app gebruiken.

De nieuwe iPhone 12 en iPhone 12 Pro hebben trouwens iOS 14.1 voorgeïnstalleerd. Waarschijnlijk is dat ook het geval als de iPhone 12 mini en iPhone 12 Pro Max uitkomen, maar misschien is iOS 14.2 dan al uit.

iPadOS 14.1 is er ook

Een update van iPadOS 14 is ook tegelijk beschikbaar. iPadOS 14.1 brengt dezelfde fixes en patches als iOS 14.1.

Waarschijnlijk zal de HDR-video-verbetering nuttiger zijn voor iPad-gebruikers, aangezien tablets beter geschikt zijn voor het bewerken en afspelen van video's door hun grotere schermen.

Ook de batterijduur is een probleem geweest met iPadOS 14, maar we hopen dat dit snel verholpen is. Wanneer latere versies van iOS 14 en iPadOS 14 uitkomen, laten we het je weten.