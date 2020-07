iOS 13.6 introduceert CarKey en nieuwe Apple News-functies op je iPhone

Fans van Apple's software hebben misschien al de iOS 14-bèta gedownload, maar degenen die dat nog niet hebben kunnen nu iOS 13.6 downloaden. Die versie is zojuist uitgerold voor iPhone-gebruikers over de hele wereld.

Hoewel de update niet alle nieuwe functies van iOS 14 bevat, brengt het wel een paar interessante nieuwe functies en veranderingen met zich mee.

Een daarvan is CarKey, dat door Apple op de WWDC 20 keynote werd getoond als een manier om je auto los te maken met behulp van je iPhone. Hoewel het aantal mensen met compatibele auto's op dit moment waarschijnlijk vrij klein is, is dit technologie die de komende jaren zal groeien.

Een andere verandering in iOS 13.6 vind je bij Apple News. De dienst biedt nu bepaalde artikels in audiovorm aan zodat je ze kunt luisteren als een podcast. Apple zegt dat er ongeveer 20 van deze audio-artikels per week zullen verschijnen.

Er is ook Apple News Today, een nieuwspodcast die het bedrijf op zijn nieuwsapplicatie publiceert en die elke dag een aantal van de grootste verhalen doorneemt.

Een andere verandering in iOS 13.6 is dat je in de toekomst niet meteen nieuwe updates van het besturingssysteem hoeft te downloaden. In plaats daarvan kun je de update inplannen zodat je hem bijvoorbeeld 's nachts kan installeren.

iPads hebben deze functionaliteit al een tijdje en hoewel dit niet altijd werkt, is het nog steeds nuttig, want op die manier valt je iPad niet plots uit wanneer je hem nodig hebt.