Intels aankomende gaming-GPU toont flinke kloksnelheden in leak

De aankomende gaming-GPU van Intel, ook wel bekend als Xe-HPG (of Xe high-performance gaming), is in een gelekte benchmark opgedoken. Hiermee krijgen we een beeld van de specificaties die we mogelijk van de nieuwe grafische kaart mogen verwachten.

De Geekbench-resultaten van een Xe Graphics-kaart tonen iets dat lijkt op een instapmodel van een desktop-GPU, gezien de 128 Execution Units (EU's). Dat zou volgens eerdere geruchten de opstelling zijn voor het basismodel (de bestaande Xe-LP GPU's hebben er maximaal 96).

De snellere kloksnelheden van 2,2GHz met deze voorbeeldchip doen ons vermoeden dat het om een desktopmodel gaat in plaats van een Xe-HPG die op laptops gericht is. De kaart werd getest in een desktop met een Intel Core i5-11400T CPU met 16GB DDR4-2133 RAM in een Asus B560M-PLUS moederbord.

In theorie krijgt deze grafische kaart 128 EU's met 1.024 cores, met 4GB VRAM, en het heeft momenteel een kloksnelheid van 2,2GHz. Wccftech, dat de score op Geekbench opmerkte, stelt dat de laatste keer dat de Xe-GPU met 128 EU's werd opgemerkt deze met een kloksnelheid van 1,9GHz kwam. Het ziet ernaar uit dat Intel de kloksnelheden aardig wist op te drijven.

Een eerder gerucht meldde dat het vlaggenschip Xe-HPG-model met kloksnelheden van 2,2GHz zou komen, dus Intel lijkt inderdaad voorbij de 2GHz te richten.

De GPU haalde een OpenCL-score van 13.710, wat overeenkomt met de Radeon RX 550. Dat lijkt best teleurstellend, maar gezien de vroege ontwikkelingsfase van de GPU is dat niet verbazend. Let dus nog niet teveel op de huidige resultaten.

Staar je niet blind op de score

Zoals we al aanhaalden, is de ontwikkeling van de grafische kaart nog niet afgerond. Er ligt ongetwijfeld nog een hoop werk voor de boeg voor Intel. Veel van de huidige score is afhankelijk van de integratie met de software. Je kan de resultaten dus nog even opzij zetten. Het meest interessante zijn de kloksnelheden die Intel in zijn vizier heeft. Naarmate de release dichterbij komt, kunnen de snelheden zelfs nog worden opgedreven.

Als we de geruchtenmolen mogen geloven, heeft Intel nog tot het einde van het jaar. De GPU zou namelijk pas in januari 2022 op CES worden gelanceerd.

Er is natuurlijk een kans dat de release wordt verschoven, of dat de onthulling in januari plaatsvindt en de grafische kaarten pas later in de winkelrekken verschijnen. Dit zijn voorlopig allemaal geruchten, dus we zullen nog even moeten wachten.

Om de GPU te laten concurreren moet Intel er wel voor zorgen dat zowel de driver als de hardware goed zijn afgesteld. Een slecht onthaal van de eerste driver zal een invloed hebben op de eerste indrukken van de high-end grafische kaarten van Intel. De markt wordt momenteel gedomineerd door AMD en Nvidia, dus ze zullen alles uit de kast moeten halen om hun plaats te verdienen op de markt van desktop GPU's.