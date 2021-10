Intel Core i9-12900K CPU-leak toont indrukwekkende prestaties

Een nieuw leak van Intel toont de Alder Lake Core i9-12900K, en de benchmarks doen ons vermoeden dat het 12de generatie vlaggenschip indrukwekkende prestaties zal neerzetten.

Deze informatie is afkomstig van HXL, een hardware-leaker die op Twitter actief is. HXL vond enkele van de vermeende benchmarks op Bilibili waarin de 12900K getest wordt op Cinebench R20 en CPU-Z.

12900K QS +DDR4 3600G1 + Windows 11 Testhttps://t.co/fMiYJ3bRyk pic.twitter.com/paPDe5nFqoOctober 9, 2021 See more

De benchmarks werden uitgevoerd op Windows 11 met DDR4 systeem-RAM, waarbij er gebruik werd gemaakt van een QS oftewel Qualification Sample. Dat wijst op de laatste versie voor de release van de chip en zal dus niet veel afwijken van het uiteindelijke product.

In Cinebench R20 bleken de single-thread-prestaties van de Core i9-12900K bijna 20 procent sneller te zijn dan die van de 11900K, en de prestatieupgrade werd ook bij CPU-Z bevestigd. Hier was de 12900K zelfs 21 procent sneller.

In het multi-threaded testen van Cinebench was de 12900K 65 procent sneller dat de 11900, en slechts een tikkeltje sneller dan de AMD Ryzen 9 5950X. Op CPU-Z was het vlaggenschip van AMD 75 procent beter dan de 11900K en ook heel dicht bij de 5950X. De chip van AMD was hier slechts 3 procent sneller.

Analyse: opnieuw stevige prestaties

Zoals altijd moeten we dit soort gelekte informatie steeds met een korrel zout nemen. Het toont echter weer veelbelovende resultaten voor de Alder Lake-reeks. De single-core-prestaties die 20 procent sneller zijn dan de huidige Rocket Lake-reeks trekken zeker onze aandacht, en ook de multi-core-snelheden die in de buurt liggen van de Ryzen 9 5950X zijn vrij indrukwekkend.

We moeten hier rekening houden met het feit dat de 5950X een 16-core CPU is met 32 threads. De 12900K komt ter vergelijking naar verluidt met 24 threads (met acht full-power prestatie-cores en acht efficiëntie-cores, met die laatste zonder hyper-threading). De Ryzen-chip heeft hier dus een voordeel van 8 threads, en de uiteindelijke versie van de 12900K-chip zou het nog steeds beter kunnen doen, zeker als hij gekoppeld wordt aan DDR5 RAM.

Er zijn echter ook wel enkele nadelen aan verbonden. Om te beginnen is er de energieconsumptie van 257W tijdens de stresstest. Daarnaast is er ook de temperatuur die 108 graden Celcius haalde. Dat laatste had naar verluidt te maken met een foutief aangebrachte koeling. Neem die uiteindelijke temperatuur dus met een korrel zout. Die zal bij het afgewerkte product veel lager liggen en in de buurt blijven van die van de 11900K.

Dit is echter weer een veelbelovend leak voor Intel, en het is er eentje dat ons weer doet vermoeden dat Alder Lake een ware kopzorg zal blijken voor AMD en de huidige heerschappij van Ryzen.

Via Wccftech