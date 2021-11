'iMac Pro 27 inch (2022) krijgt M1 Pro-chip en Mini-LED-display'

Apple’s nieuwe iMac arriveert naar verluidt in 2022 en krijgt mogelijk de naam iMac Pro. De aankomende all-in-one-desktop moet de huidige 27 inch iMac uit 2020 vervangen, waarbij de Intel-processor plaatsmaakt voor de nieuwe M1 Pro en M1 Max-chips. Daarnaast zou de iMac uit 2022 beschikken over dezelfde Mini-LED-schermtechnologie als in de nieuwe MacBook Pro's.

Deze speculaties zijn afkomstig van bekend Apple-leaker Dylandkt. Hij stelt dat het Mini-LED-display van de 27 inch all-in-one-pc over ProMotion-technologie (variabele beeldverversing met een maximum van 120Hz) beschikt. Eerder zei leaker Ross Young (hoofd van Display Supply Chain Consultants) hetzelfde.

iMac (Pro)Promotion and Mini LedBase model 16gb Ram 512gb StorageM1 Pro and MaxDark bezelsHDMI, SD Card, Usb CSimilar design to iMac 24 and Pro Display XDRStarting price at or over 2000 dollarsEthernet on brick standardFace ID was tested (Not confirmed)1H 2022October 30, 2021 See more

Het leak bestaat uit een redelijke lijst met mogelijkheden, waarbij het design mogelijk veel wegheeft van de huidige 24 inch iMac met M1-chip. Daarnaast is er naar verluidt een HDMI-poort aanwezig, evenals een SD-kaartsleuf en USB-C-poorten. Mogelijk zijn de schermranden zwart, in plaats van wit zoals op de iMac 24 inch (2021).

De specificaties van de nieuwe iMac (Pro) 27 inch beginnen naar het schijnt bij 16GB RAM-geheugen en 512GB aan opslaggeheugen. Het prijskaartje zou starten bij 2.000 dollar of zelfs meer. Vermoedelijk ligt de prijs in euro's dicht bij dat dollarbedrag.

Analyse: hoe zit het met de naam en de notch?

De naam 'iMac Pro' is nog geen feit, maar het lijkt erop dat de desktop voorlopig zo genoemd wordt, als we Dylandkt mogen geloven. De naam iMac Pro suggereert dat het verschilt van de huidige 24 inch iMac, waardoor we een M1 Pro-chip verwachten in plaats van een M1-chip.

Volgens de leaker gaat het om een 'Pro'-apparaat met een 'Pro'-chipset. Uiteraard is de kans groot dat ook de M1 Max-chip als optie beschikbaar wordt.

Aangezien onder meer de SoC's (system-on-a-chip) en het scherm identiek lijken aan de nieuwe MacBook Pro's, is het mogelijk dat de iMac Pro ook over een notch beschikt. Daarnaast stelt Dylandkt dat Face ID momenteel getest wordt, hoewel de komst ervan niet bevestigd is voor de aanstaande iMac.

We kunnen niets anders doen dan afwachten, hoewel de release van de nieuwe iMac mogelijk dichtbij is. Naar verluidt verschijnt de iMac (Pro) 27 inch in de eerste helft van 2022. Ross Young denkt zelfs dat het apparaat in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar verschijnt.

Vanwege de nog altijd aanwezige componententekorten is het mogelijk dat de nieuwe 27 inch iMac vertraagd wordt, maar Dylandkt durft zijn geld voorlopig wel in te zetten op een aankondiging tijdens het volgende Spring Event van Apple.

Via Wccftech