IKEA gaat flink investeren in Smart Home

In een officieel persbericht maakte IKEA onlangs bekend dat zij meer de focus gaan leggen op hun smart home-productlijn. Met het project dat ooit begon in 2012 heeft het bedrijf inmiddels een aantal producten op de markt gebracht, zoals slimme lampen, speakers en rolgordijnen.

Maar IKEA wil meer, 'meer producten ontdekken en oplossingen bedenken buiten de conventionele woninginrichting zo vertelt Björn Block, hoofd van de nieuwe IKEA Home Smart Business Unit. En dus heeft het Zweedse bedrijf de beslissing genomen om flink te gaan investeren in de smart home-productlijn. Die nu wordt opgericht als aparte bedrijfstak.

Digitale transformatie

"We hebben besloten om flink te investeren in Home Smart IKEA om de ontwikkeling te versnellen. Dit is de grootste nieuwe onderneming die we oprichten sinds de introductie van de kinderproductlijn van IKEA", zo zegt Peter van der Poel, Manager Range & Supply.

IKEA heeft onlangs nog samengewerkt met Sonos voor de ontwikkeling van slimme speakers. De verwachting is dat er nu na deze aankondiging, misschien wel meer samenwerkingen zullen komen in de toekomst. Maar voor nu ligt de focus vooral op het verder onderzoeken en uitbreiden van het assortiment om kansen te benutten.

Björn Block zegt hierover het volgende:

"Door het samenwerken met andere afdelingen binnen IKEA, zal de bedrijfstak van IKEA Home Smart de digitale transformatie van het IKEA assortiment in gang zetten. En hiermee het transformeren en verbeteren van bestaande ondernemingen en het ontwikkelen van nieuwe, om meer diverse smart producten aan te kunnen bieden. We zijn nog maar net begonnen".