Huawei P50 mogelijk uitgesteld tot juni

Het ziet ernaar uit dat we nog wel even zullen moeten wachten op de komst van het volgende 5G vlaggenschip van Huawei, de Huawei P50.

Recent verschenen er berichten dat de releasedatum van de P50 uitgesteld werd naar mei vanwege problemen met het besturingssysteem (eerdere geruchten suggereerden dat de smartphone eerst in maart ging verschijnen). We vrezen dat de smartphone nu waarschijnlijk pas in juni op de markt komt.

Volgens PhoneArena zijn voorraadproblemen vanwege de Amerikaanse exportrestricties aan Chinese fabrikanten de oorzaak van de vertraging. In 2019 werd Huawei door de Amerikaanse overheid op een zwarte lijst geplaatst waardoor het bedrijf geen toegang meer had tot leveranciers uit de Verenigde Staten. Dit exportverbod werd in 2020 gedeeltelijk opgeheven, maar lange processen rond het verlenen van licenties en verschepen van goederen blijven de productielijn van het bedrijf plagen.

Nieuwe modellen in de P-reeks van Huawei lanceren doorgaans tussen maart en april. Ze verschijnen meestal ook voor de release van een geüpdatete Huawei Mate-lineup die later in het jaar valt. We verwachten in 2021 de komst van de Huawei P50, P50 Pro en P50 Pro Plus, na de vorige release van de indrukwekkende P40, P40 Pro en P40 Pro Plus in 2020.

Beperkingen toch geen probleem?

Gezien de bovenstaande exportsancties die Huawei in 2019 opgelegd kreeg, is de verkoop van het bedrijf in de VS en Europa de daaropvolgende jaren verslechterd. Dat geldt echter niet voor de winsten.

Volgens een recent bericht van The Verge heeft Huawei in 2021 zijn hoogste kwartaalwinst ooit geboekt, ondanks de strubbelingen in de markten buiten China.

Het succes van Huawei zou geen verrassing mogen zijn, gezien de kwaliteit van de recente smartphones. De smartphones in de P40-reeks van vorig jaar bevatten allemaal geweldige camera's, veel rekenkracht en een geweldige batterijlevensduur waardoor ze in onze lijst van beste smartphones van 2020 stonden.

Deze vertraging houdt inderdaad in dat we nog even op onze honger zullen zitten als het op de Huawei P50-reeks aankomt. We zijn er echter van overtuigd dat deze smartphone het wachten waard zal zijn.

