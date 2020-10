Huawei Mate 40 Pro specs en prijs verschijnen al op Amazon

We zijn slechts enkele uren verwijderd van de onthulling van de Huawei Mate 40 en Huawei Mate 40 Pro, maar een retailer heeft inmiddels bijna alle specs beschikbaar gemaakt.

Twitter leaker Roland Quandt zag dat Amazon Duitsland de Huawei Mate 40 Pro kort online had geplaatst in zijn webshop. De productpagina is inmiddels verwijderd, maar niet voordat Quandt een screenshot wist te maken.

Zoals je hieronder kunt zien, heeft de Huawei Mate 40 Pro een 6.76-inch OLED-scherm, 8GB RAM, 256GB opslagruimte, een 50MP hoofdcamera, een 13MP front-camera en een 4.400mAh batterij met 66W snelladen en 50W draadloos opladen. We hebben veel van deze specificaties al eerder gehoord, dus dit zijn hoogstwaarschijnlijk de echte specs voor de smartphone.

Op de Huawei Mate 40 Pro pagina staat ook dat hij €1.199 zal kosten. Als we in het achterhoofd houden dat de Mate 30 Pro een richtprijs van €1.099 had, dan kan dit wel eens kloppen.

Tot slot vermeldt de productpagina een releasedatum van 9 november, dus het kan nog even duren voor je een Mate 40 in handen kunt krijgen.

De pagina onthult dan veel, maar het ontwerp blijft nog een mysterie, aangezien de getoonde foto identiek lijkt aan de retailbeelden van de Huawei Mate 30 Pro. Daarnaast komt dit niet overeen met de designlekken die we hebben gezien voor de Huawei Mate 40 Pro.

Afgezien van het ontwerp vermoeden we dat de meeste details waarschijnlijk accuraat zijn. We moeten niet lang meer wachten op de concrete info aangezien de lancering vandaag start om 14u.