Honor View 30 and Honor View 30 Pro met 5G bekendgemaakt

2019 is bijna voorbij, maar Honor heeft nog tijd gevonden om twee vlaggenschip smartphones in de vorm van de Honor View 30 en Honor View 30 Pro (gelanceerd in China als de Honor V30 reeks) te lanceren.

Zowel de View 30 als de View 30 Pro ondersteunt 5G en heeft een triple-lens camera, een hoogwaardige Kirin 990 chipset (die je ook kunt vinden in de Huawei Mate 30 Pro).

Ze hebben ook beide een 6.57-inch 1080 x 2400 scherm met een 91.46% screen-to-body-ratio, 128GB aan opslag, samen met een dubbele camera aan de voorzijde met lenzen van 32MP en 8MP.

Het hoogtepunt is natuurlijk de Pro, aangezien deze een aantal upgrades heeft gehad ten opzichte van de standaardversie. Om mee te beginnen, hij wordt geleverd met 8GB aan RAM, terwijl de Honor View 30 6GB heeft.

De Honor View 30 Pro beschikt ook over een 40MP f/1.6 hoofdcamera, een 12MP f/2.2 groothoeklens en een 8MP f/2.4 telefoto camera aan de achterkant, terwijl de standaard Honor View 30 een 40MP f/1.8 hoofdcamera, 8MP f/2.4 groothoek en 8MP f/2.4 telefoto camera heeft.

De Honor View 30 heeft wel een iets betere batterij, met 4.200mAh vergeleken met de View 30 Pro's, 4.100mAh; maar hoewel beiden snelladen ondersteunen, ondersteunt de Honor View 30 Pro ook snel draadloos laden.

De twee handsets hebben metalen frames en de achterkant is van glas, wat bijna elke premium telefoon wel heeft, en ze zijn beschikbaar in een reeks van kleuren. Wat nog niet duidelijk is, is waar ze precies beschikbaar zullen zijn, wanneer ze in de winkel liggen of hoeveel ze kosten.

Honor handsets zijn over het algemeen niet heel duur, dus als je hoopt op een koopje dan is een van deze de telefoon voor jou.