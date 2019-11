Honor kondigt de Magic Watch 2 aan

Het is niet gemakkelijk om als smartwatch uit te blinken, maar de Honor Magic Watch 2 - die zojuist is aangekondigd, maakt wel een goeie kans. Althans voor gezondheidsfreaks en fitnessfanaten dan, want hoewel dit apparaatje zeker slim is, ligt de focus toch echt wel op fitness.

De Honor Magic Watch 2 heeft GPS, een hartslagmeter, waterbestendig tot een diepte van 50 meter en 15 doelgerichte oefeningen, zoals hardlopen, fietsen, het lopen van triathlons, zwemmen (binnenzwembad), wandelen en meer.

Het lijkt erop dat hij met name perfect is voor hardlopers, aangezien de watch 13 hardlooptrainingen aanbiedt. Deze zijn ingedeeld in een reeks van verschillende niveaus, van beginner tot expert. Hierbij zit een virtuele snelheidsmeter in en realtime stemassistentie, dus je hebt eigenlijk een virtuele coach aan je zijde of om je pols in dit geval.

De Honor Magic Watch 2 kan ook je stress monitoren, je ademhalingsoefeningen geven en je slaapritme bijhouden. Als je een slechte slaper bent, biedt de Magic Watch 2 je meer dan 200 suggesties om beter te slapen.

Twee versies met een heel verschillende batterijduur

Je kunt kiezen uit het 46mm model met een 1.39-inch 454 x 454 scherm, of het model van 42mm met een 1.2-inch 390 x 390 scherm. Beide hebben een AMOLED-scherm met 326 pixels per inch.

De Magic Watch 2 gaat 14 dagen lang mee in het grotere formaat en tot 7 dagen als je het kleinere formaat neemt. Daarnaast wordt hij geleverd met een reeks aan horlogebanden, opslagruimte voor je muziek tot aan 500 nummers, en de mogelijkheid om notificaties vanaf je telefoon te tonen.

Er zijn ook een hoop ingebouwde apps, zoals een weersvoorspelling en een timer, maar je kunt geen andere apps downloaden, aangezien deze watch gebruikmaakt van Huawei's eigen besturingssysteem (Honor is onderdeel van Huawei), in plaats van Wear OS.

De algemene stijl die je gewend bent van een smartwatch ontbreekt een beetje aan de Honor Magic Watch 2, maar als de fitnesskant net zo goed is als hij klinkt dan kan dit een sterk alternatief zijn voor een fitnesstracker.

Dat hangt natuurlijk wel af van hoeveel het gaat kosten en of je de Magic Watch 2 buiten China kunt kopen, twee dingen waar we nog geen antwoord op hebben, maar we zijn er zeker van dat we binnenkort meer zullen horen en dan laten we het je meteen weten.