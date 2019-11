Honor Watch Magic 2 lanceringsdatum bevestigd - en wij hebben de eerste beelden

Honor is van plan om zijn Watch Magic 2 smartwatch op 26 november in China te onthullen, en nu meer dan een week voor de lancering kan TechRadar al een aantal exclusieve beelden tonen van de smartwatch.

Hoewel ze niet enorm veel onthullen, laten ze ons wel genoeg zien van de aankomende wearable. Dit geeft ons een goed beeld van wat we kunnen verwachten met de lancering.

Iets wat we kunnen aflezen van de foto's is dat de behuizing van de Honor Watch Magic 2 een nieuw ontwerp heeft gekregen ten opzichte van zijn voorganger, de bezel lijkt dunner te zijn en zweeft minder boven het scherm van de watch.

Dit duidt erop dat ze afscheid hebben genomen van de 'klassieke' look van een horloge, wat de meeste smartwatches imiteren.

De Watch Magic 2 lijkt ook meer monochromatisch dan voorheen, het horloge is namelijk helemaal zwart (met wel een rode ring op het kroontje, zoals de originele Watch Magic) en witte tekst rond de wijzerplaat in plaats van roze zoals het eerst was.

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: Honor) Afbeelding 2 van 3 (Image credit: Honor) Afbeelding 3 van 3 (Image credit: Honor)

Natuurlijk kan dit alleen de stijl zijn van de smartwatch die TechRadar heeft gezien, en zijn andere gekleurde varianten pas beschikbaar tijdens de lancering. Het is ook mogelijk dat dit een ontwerpbeslissing is om de Watch Magic 2 een wat elegantere look te geven.

De horlogeband lijkt van leer, net als de Watch Magic, maar het is wederom monochromatisch zwart, in tegenstelling tot het oudere klokje die een bruine leren band had met witte katoenen draadjes.

Aan de beelden kun je afleiden dat de Honor Watch Magic 2 een meer modernere look heeft gekregen, de look van het klassieke horloge is ingeruild voor het onmiskenbaar 'smartwatch' gevoel. We weten nog maar weinig over de specificaties van de watch, maar het duurt niet lang meer voordat dit onthuld wordt.

Dat is samen met de Honor V30 lancering gepland in China en vindt plaats in Beijing op 26 november.