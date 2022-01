Honor Magic V officieel: krachtigere foldable dan de Galaxy Z Fold 3

De laatste maanden is er een opkomst van vouwbare smartphones. Oppo onthulde de Find N en Honor sloot snel aan met de Magic V, een apparaat met krachtigere specs dan de Samsung Galaxy Z Fold 3.

De nieuwe smartphone is onthuld op een evenement in China. Of er een wereldwijde release aankomt voor de Honor Magic V, is nog niet bekend. Niet alle apparaten van het bedrijf verlaten de Chinese grenzen. Echter promoot Honor de Magic V ook op zijn internationale website. Mogelijk zit een globale lancering in het vooruitzicht.

De foldable kwam niet als verrassing, aangezien Honor veel teasers heeft uitgebracht. De specs daarentegen verrassen ons wel, aangezien dit nu de foldable is om te verslaan.

Als er een wereldwijde release komt, kunnen we de smartphone goed onder de loep leggen. Ons huidige oordeel baseren we op een lijst met de specs.

Honor Magic V specs

De Honor Magic V heeft een 7,9 inch hoofdscherm met een resolutie van 2.272 x 1.984 en een beeldverversing van 90Hz. Het secundaire 6,45 inch display, heeft een resolutie van 2.560 x 1.080 en een verversingssnelheid van 120Hz. Beide displays zijn OLED.

De batterij heeft een capaciteit van 4.750mAh en een laadsnelheid van 66W. Dus snel opladen is geen probleem. Echter is het moeilijk om te zeggen of het apparaat het een hele dag volhoudt, gebaseerd op de specs.

Er zijn vier camera’s op het toestel te vinden, waaronder een 42MP selfiecamera in het secundaire scherm. Op de achterkant zitten drie 50MP camera’s. Een hoofdcamera, een groothoeklens en een ‘Spectrum Enhanced Camera’. Laatstgenoemde kennen we van de Huawei P50 Pocket.

In het verleden was Honor een onderdeel van Huawei. Inmiddels is het bedrijf afgesplitst, maar delen ze nog wel wat technologie in hun smartphones.

Een ander vlak waar Samsung op wordt verslagen is de chipset. De Magic V gebruikt een Snapdragon 8 Gen 1-processor. Deze bestond nog niet toen de Galaxy Z Fold 3 op de markt verscheen.

Echter is dit gen budgettoestel. De instapprijs bedraagt omgerekend ongeveer 1.385 euro. In China zijn smartphones over het algemeen iets goedkoper, dus verwacht een nog hogere prijs als het toestel in Europa verschijnt.