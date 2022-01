HDR op een smartphone: is het de moeite waard?

Je hebt het waarschijnlijk al vermeld zien staan, maar misschien nooit volledig begrepen. HDR kon je al in meerdere smartphone-camera's terugvinden, maar nu zit het ook in de schermen.

Het wordt veel gebruikt in high-end televisies, dus het moet duidelijk goed zijn. Wat houdt de technologie echter precies in? Is het een eigenschap om op te letten bij het kopen van een nieuwe smartphone? Daarover vertellen we je hieronder graag meer.

Wat is HDR?

HDR staat voor 'high dynamic range'. Je hebt het misschien al in jouw camera-app zien verschijnen. Daar wordt het gebruikt om meer details te brengen in de schaduwen van de afbeelding. Het zorgt er tevens voor dat je minder snel overbelicht, waarbij er dele van jouw afbeelding tot witte blokken vervagen.

De HDR van films en televisieseries werkt een beetje anders. HDR-video zorgt voor een groter contrast tussen de donkerste en lichtste delen van het beeld. Dit verhoogde contrast brengt de details in zowel de donkere als lichte delen van de afbeelding beter naar voren, wat voor meer filmische beelden zorgt.

Voor de beste resultaten heeft HDR-content een scherm nodig met een hoge contrastratio en hoge maximale helderheid nodig. Het beeldt wordt altijd beperkt door doe helder en donker het scherm eigenlijk kan worden.

HDR 10-ondersteuning

HDR-content heeft zijn eigen formaten, en is dus niet zomaar een filter die over gewone beelden wordt gelegd.

De HDR-standaar die we vandaag in de meeste mobiele toestellen terugvinden, is HDR10. Dit is ook de meest voorkomende in televisies. Omdat HDR10 een open source-formaat is, zijn er ook geen licentiekosten aan verbonden. Fabrikanten kunnen het dus zonder problemen gebruiken.

HDR10 ondersteunt content die tot wel 4.000 nits haalt, 10-bit kleuren en de Rec.2020-kleurenruimte.

Lijkt dit allemaal technisch jargon? Het wilt simpelweg zeggen dat HDR-beelden meer kleuren en details bevatten die voor een betere beeldkwaliteit zorgen.

De Galaxy Note 7 was een van de eerste toestellen met HDR10.

HDR- video's komen ook met bijgevoegde metadata. Dit stelt een scherm, of het nu van een televisie of smartphone is, in staat om die beelden af te stemmen op de capaciteiten van dat scherm. Er zijn weinig tot geen smartphones of televisies voor consumenten die de volledige kleurenruimte van het Rec.2020-formaat dat HDR10 gebruikt kunnen weergeven bijvoorbeeld. Met deze informatie komen ze zo dicht mogelijk in de buurt.

Sommige smartphones, waaronder de iPhone 13, ondersteunen ook Dolby Vision. Dat is een HDR-standaard met hogere specs die op helderdere schermen gebruikt kan worden die 12-bit kleuren weergeven. Het komt tevens met variabele metadata, wat inhoudt dat de makers van content nu zelf kunnen aanpassen hoe een film met een scherm omgaat, en dat scène per scène.

Waar kan ik HDR-video krijgen?

Veel streaming apps ondersteunen al HDR. YouTube is al een goede eerste stap.

Er zijn verscheidene kanalen die HDR-video aanbieden. Om te zien of je naar een HDR-video kijkt, moet je in de YouTube-app op de drie bolletjes drukken om de instellingen op te roepen. Druk vervolgens op 'Kwaliteit' waar je de resolutie van je huidige clip kan bekijken en aanpassen. Daar zal je 'HDR' kunnen zien staan als de clip in dit formaat beschikbaar is.

Netflix biedt een waaier aan HDR-content aan.

Netflix en Amazon Prime Video voorzien ook HDR-content voor compatibele televisies en smartphones. Netflix heeft zelfs een pagina met een lijst met alle toestellen die HDR-streaming ondersteunen.

Wat is Mobile HDR Premium?

Als je op zoek bent naar een smartphone die compatibel is met HDR, dan zal je misschien op de term Mobile HDR Premium stoten. Dit is een certificatie van de UHD Alliance, een organisatie die werkt voor techbedrijven, makers van content en televisiefabrikanten om zaken zoals HDR en 4K UHD te promoten.

Slechts een beperkte hoeveelheid smartphones van Samsung, waaronder de Galaxy S9 en S9 Plus, hebben dit merk gebruikt, en je kan het inmiddels niet meer terugvinden op de website van Samsung.

Het houdt kort gezegd in dat de hardware van de smartphone goed genoeg is om HDR-content weer te geven en dat hij dus met een helder scherm komt met een mooie contrastratio.

Je kan ook ergens nog de DisplayHDR-standaard zien opduiken (zoals bijvoorbeeld DisplayHDR 4000). Dit wordt gebruikt voor pc-monitoren om aan te tonen hoe geschikt ze zijn voor het weergeven van HDR-content. Hoe hoger het cijfer, hoe beter de prestatie.

Het is geen standaard die momenteel voor smartphone wordt gebruikt, maar het is wel iets dat je in je achterhoofd mag houden voor het geval dat fabrikanten er toch mee aan de slag zouden gaan.

SDR-naar-HDR conversie

Je moet niet noodzakelijk op zoek gaan naar HDR-streams om met HDR aan de slag te gaan. Smartphones maken gebruik van tech die 'standard dynamic range' (SDR)-content omhoog krikt naar HDR in real time. Dit zorgt ervoor dat de aangeboden content zo mooi mogelijk wordt weergegeven.