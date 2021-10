HBO Max vanaf 2022 beschikbaar in Nederland

De streamingdienst HBO Max is vanaf 2022 ook beschikbaar in Nederland. Dit maakt WarnerMedia bekend tijdens een livestream.

HBO Max is het antwoord op Netflix van het Amerikaanse Warner Media, het bedrijf achter onder meer Warner Bros. en Cartoon Network. Op de streamingdienst zijn series als Game of Thrones, Chernobyl en Succession te bekijken. Er is naar verluidt ook een Harry Potter-serie in ontwikkeling.

De dienst wordt dit jaar nog beschikbaar voor onder meer Scandinavië en Spanje. In het begin van het jaar komen daar wat landen bij, maar Nederland is pas later in 2022 aan de beurt, net als Griekenland, IJsland en Turkije. In 2026 moet HBO Max in 190 landen te bekijken zijn.

De streamingdienst heeft daarnaast een officiële teaser geplaatst voor House of the Dragon, een prequel van Game of Thrones. Deze serie moet ook in 2022 verschijnen. De teaser is hierboven te bekijken.

Voorheen waren films en series van HBO in ons land te zien via een speciaal pakket van Ziggo. Vanaf de release van HBO Max in Nederland is het niet langer nodig om een Ziggo-abonnement te beschikken om content van HBO te bekijken.

Anderhalve maand na de bioscooprelease zullen films van Warner Bros. beschikbaar zijn op de streamingdienst. Op dat vlak heeft het dus wat weg van Disney Plus.

Het is nog niet duidelijk hoeveel het abonnement exact zal kosten. Ook is er nog geen definitieve releasedatum naar voren gekomen. We zullen tot ergens in 2022 moeten afwachten om hier meer over te weten te komen.