Haal nog snel een Google Nest Mini in huis met bijna 50% korting!

Smart speakers zijn er in alle denkbare vormen en maten. Sommige zijn zo groot als een onderzetter en focussen op de nuttige functies van een spraakassistent, terwijl andere speakers krachtig geluid kunnen afleveren.

Qua spraakassistenten heb je in Nederland en België maar één optie als je een Nederlandstalig hulpje wil, namelijk Google Assistant. Vind je een Engelstalige assistent niet erg, dan kan je ook voor Amazon's Alexa kiezen. We merken wel dat de algemene voorkeur hier momenteel uitgaat naar Google.

Als je benieuwd bent naar de mogelijkheden van een slimme speaker, dan hoef je daarvoor geen honderden euro's neer te tellen. De Google Nest Mini heeft namelijk een richtprijs van 59 euro, die dankzij Black Friday en Cyber Monday nu nog lager is geworden. Voor amper 33 euro kan deze kleine en handige smart speaker al van jou zijn!

Google Nest Mini voor €33 i.p.v. €59,99

De Google Nest Mini is een bijzonder slimme minispeaker voor in je huis. Naast de Assistent aansturen kun je ook media afspelen via Spotify, YouTube en vergelijkbare diensten.Deal bekijken