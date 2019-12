De beste Cyber Monday deals 2019: De koopjes gaan gewoon door!

Cyber Monday 2019 is officieel van start gegaan. Je kan nu nog een extra dagje genieten van een heleboel kortingen op verschillende producten en natuurlijk ook op technologie. Dit jaar lijken veel retailers ervoor gekozen te hebben om hun Black Friday deals een dag te verlengen, dus heel veel nieuws hebben we niet gespot.

Niet alle retailers doen mee aan Cyber Monday. De aanpak verschilt hier daarnaast per winkel. Sommige laten hun Black Friday deals eenvoudigweg doorlopen tot en met maandag en andere hebben dan weer gloednieuwe deals in petto die maandag verschijnen.

In dit artikel sommen wij de beste Cyber Monday deals op voor jullie. We hebben ook onze Black Friday artikels voorzien van de nieuwste Cyber Monday artikels. In de lijst hieronder zie je onze verschillende categorieën.

De beste Cyber Monday deals van 2019

Cyber Monday is nog niet officieel begonnen en enkele retailers hebben hun nieuwe deals al live gezet. Andere retailers laten hun Black Friday deals gewoon online staan zonder aanpassingen, maar ook die deals kan je hier terugvinden.

Smartphones

OnePlus 6T voor €399,99 i.p.v. €488,36 De OnePlus 6T is een van de beste smartphones van vorig jaar die ook in 2019 nog steeds bij de top hoort. Zijn vliegensvlugge prestaties en grote scherm met waterdruppelnotch zullen je zeker niet teleurstellen.Deal bekijken

Apple iPhone XS Max voor €1079 i.p.v. €1419 Ondanks dat hij een jaar oud is, is de iPhone XS Max nog steeds een topklasse smartphone die met de beste concurreren. Zijn prestaties zijn razendsnel en de camera's leveren topprestaties af. Kortingen van deze grootte op iPhones zie je zelden, dus laat deze deal zeker niet liggen.Deal bekijken

Motorola Moto G7 Plus voor €199 i.p.v. €259 De Motorola Moto G7 Plus is de krachtigste smartphone van de G7-reeks. Hij heeft een enorm goede prijs-kwaliteitverhouding die door deze korting nog beter is geworden. Je krijgt een groot Full HD-display met waterdruppelnotch en een dubbele camera op de achterkant. Hij ondersteunt zelfs snelladen!Deal bekijken

Nokia 5.1 Plus voor €139 i.p.v. €169 De Nokia 5.1 Plus is een stijlvolle budgettelefoon met Android One. Dit houdt in dat de telefoon gebruikmaakt van een schone versie van Google's besturingssysteem, zonder opsmuk en met jarenlange updates.Deal bekijken

Apple iPhone XR 256GB voor €759 i.p.v. €999 (Alleen BE) De iPhone XR is nog steeds een van onze favoriete iPhones aller tijden. De budgetoptie van Apple is nu nog goedkoper en blijft een enorm keuze als je op zoek bent naar een iPhone. Qua camera's loopt hij wat achter, maar qua pure prestaties doet hij het fantastisch.Deal bekijken

Nokia 8.1 voor €359 i.p.v. €449,- De Nokia 8.1 is een prima midranger van Nokia met onder meer een haarscherp Full HD+ LCD-display, dubbele camera, en een schone versie van Android uit de doos.Deal bekijken

Sony Xperia 10 voor €215 i.p.v. €299 De Sony Xperia 10 heeft weinig aandacht van de media gekregen, maar is nochtans een kwalitatieve smartphone. Met zijn 21:9-beeldverhouding is hij geweldig om video's te kijken en de dubbele camera achterop geeft je heel wat fotomogelijkheden.Deal bekijken

Samsung Galaxy S10 Plus voor €649 i.p.v. €899 (Alleen NL) De beste smartphone in het aanbod van Samsung geniet van een mooie korting bij Coolblue. Je krijgt een prachtig scherm, fantastische camera's en ruim voldoende rekenkracht voor eender welke taak die je kan bedenken. Lees er meer over in onze S10 Plus review.Deal bekijken

Apple iPhone XR 256 GB voor €799 i.p.v. €999 (NL) De iPhone XR is nog steeds een van onze favoriete iPhones aller tijden. De budgetoptie van Apple is nu nog goedkoper en blijft een enorm keuze als je op zoek bent naar een iPhone. Qua camera's loopt hij wat achter, maar qua pure prestaties doet hij het fantastisch.Deal bekijken

Apple iPhone XR 256 GB voor €799 i.p.v. €999 (BE) De iPhone XR is nog steeds een van onze favoriete iPhones aller tijden. De budgetoptie van Apple is nu nog goedkoper en blijft een enorm keuze als je op zoek bent naar een iPhone. Qua camera's loopt hij wat achter, maar qua pure prestaties doet hij het fantastisch.Deal bekijken

Apple iPhone X 64GB voor €869 i.p.v. €949 De iPhone X is mogelijk de meest "vergeten" iPhone omdat hij al snel overschaduwd werd door de iPhone XS die je hierboven ziet staan. Toch is het nog steeds een van de beste iPhones, kan hij de update naar iOS 13 krijgen en is hij opvallend compacter dan de meeste nieuwe modellen met zijn display van 5,8 inch.Deal bekijken

Audio

Jabra Elite Active 65t voor €124,99 i.p.v. €189,99 De Jabra Elite Active 65t volledige draadloze oortjes horen bij de beste van de beste. Ze geven je een luisterduur van 5 uur en daarna kan je ze twee keer opladen met de oplaadcase voor een totale luisterduur van 15 uur. Met de bijbehorende app kan je allerlei geluidsinstellingen aanpassen en ze ondersteunen zelfs Google Assistant en Alexa.Deal bekijken

Jabra Elite 85h voor €199,99 i.p.v. €259,99 De Jabra Elite 85h is de eerste premium over-ear hoofdtelefoon van het merk. Hij slaat meteen de nagel op de kop door de ondersteuning van Active Noise-Cancelling en een verbazingwekkende batterijduur van maar liefst 36 uur.Deal bekijken

Sony WH-XB900N voor €149 i.p.v. €213,23 Het regent kortingen bij Sony want ook deze WH-XB900N is stukken goedkoper voor Black Friday. Met deze hoofdtelefoon geniet je niet alleen van noise-cancelling, maar ook van extra diepe basklanken. Fans van popmuziek zitten hier zeker goed.Deal bekijken

Sony WH-1000XM3 voor €275 i.p.v. €379 Deze noise-cancelling hoofdtelefoon van Sony behoort nog altijd tot de crème de la crème in zijn productsegment. Zeker nu je het apparaat voor enkele tientjes minder kunt kopen bij bol.com, is de Sony WH-1000XM3 een slimme aankoop.Deal bekijken

Sony h.ear WH-H900N voor €155 i.p.v. €299 De Sony h.ear WH-H900N kan je omschrijven als de tweede beste hoofdtelefoon van Sony na de WH-1000XM3 die hierboven staat. Je krijgt Hi-Res Audio, NFC, fantastische noise-cancelling en natuurlijk een geweldige batterijduur. Als de WH-1000XM3 te duur voor je is, dan is dit een perfect alternatief.Deal bekijken

Sonos One voor €169 i.p.v. €219 Bijna iedereen is overtuigd van het geluid van de Sonos One. Daarnaast is hij compatibel met zowel Alexa als Google Assistant zodat je hem kan gebruiken om je smart home-apparaten aan te sturen.Deal bekijken

Bose Solo 5 soundbar voor €139 i.p.v. €199 De Bose Solo 5 is een eenvoudige, maar degelijke soundbar. Je kan hem makkelijk aansluiten op je tv en bedienen met de meegeleverde afstandsbediening. Hij heeft wel bluetooth-ondersteuning zodat je ook muziek via je smartphone of laptop kan afspelen via de soundbar.Deal bekijken

Sonos Beam voor €345 i.p.v. €449 De Sonos Beam is een combinatie van een soundbar én smart speaker. Je kan hem koppelen met andere Sonos-speakers voor een stereo-setup en bedienen met zowel Alexa als Google AssistantDeal bekijken

Samsung HW-Q60R Harman Kardon voor €299 i.p.v. €449 (Alleen NL) Van je woonkamer een thuisbioscoop maken? Met deze set is het mogelijk; de soundbar verzorgt het reguliere geluid, terwijl de subwoofer, ontwikkeld samen met Harman Kardon, voor een extra geluidsdimensie zorgt.Deal bekijken

Sony WH-H900N voor €158,99 i.p.v. €184,99 (Alleen NL) De Sony WH-H900N geeft je zowel het topklasse geluid van Sony als uitstekende noise-cancelling. Hij komt niet op het niveau van de bekende WH-1000XM3, maar bevat wel gelijkaardige functies. Zo heeft hij eveneens een topklasse batterijduur en aanraakgevoelige oorschelpen waarmee je de muziek én Google Assistant kan bedienen.Deal bekijken

Tv's

LG 65SM9010PLA voor €1199 i.p.v. €1499 Deze nieuwe televisie van LG is niet alleen uitermate groot, maar heeft ook nog eens een verversingssnelheid van 100Hz, waardoor beelden er mooi en vloeiend uitzien. Deal bekijken

Sony KD-43XG8096 Bravia voor €449 i.p.v. €530 Deze 4K smart tv van Sony is uitgerust met de nieuwste technologieën. Hij meet 43 inch, draait Android TV, heeft een ingebouwde Chromecast, HDR-ondersteuning en MotionFlow-technologie waardoor hij beelden kan tonen met een ververssnelheid van 400Hz.Deal bekijken

Philips 43PUS6804/12 voor €399 (Alleen BE) Deze 4K smart-tv van Philips zakt naar een betaalbaar prijspunt. Hij is uitgerust met ambilight, heeft Android TV en ondersteunt HDR10+. Met 43-inch is hij wat klein in vergelijking met sommige concurrenten, maar voor minder grote ruimtes is hij geweldig.Deal bekijken

Philips 24PFS5863 voor €179,99 i.p.v. €349 Tv's mogen dan wel ongeziene groottes aannemen en uitgerust worden met de nieuwste technologie, maar niet iedereen heeft al die zaken nodig. Deze Full HD tv van Philips is 24 inch groot en valt vooral op door de afzonderlijke speaker die bij in de doos zit. Hij heeft geen 4K-beeld, maar draait wel Android TV.Deal bekijken

Philips Ambilight 55OLED754 voor €1279 i.p.v. €1899 De Philips Ambilight 55OLED754 is een van de duurdere 4K smart tv's op de markt. Hij is 55 inch groot, heeft Ambilight en ondersteunt 4K UHD met HDR10+. De speakers zijn tot slot afgestemd met Dolby Sound voor een goede geluidservaring.Deal bekijken

PHILIPS 50PUS6203/12 voor €399 i.p.v. €549 (Alleen NL) Ook Philips bewijst hier dat een tv met 4K en HDR niet heel duur hoeft te zijn. Deze 50-inch tv bevat enkele smart tv-snufjes, maar reken niet op het volledige pakket. Zaken zoals een ingebouwde Chromecast of Ambilight zijn hier niet aanwezig.Deal bekijken

Sony KD-65XG8505 voor €1149 i.p.v. €1399 (Alleen NL) Deze ultradunne 4K-televisie van de Japanse fabrikant is niet alleen bijzonder elegant, maar ook nog eens slim; dankzij de ingebouwde Google Assistant bedien je de televisie en andere aangesloten apparaten via je stem.Deal bekijken

Laptops

Lenovo YOGA 530 voor €549 i.p.v. €699 Deze Lenovo Yoga 530 is een enorm wendbare laptop, voornamelijk omdat je het 14-inch display 360° kan draaien. Daarnaast is hij uitgerust met een Intel Core i3-8130U processor, 8GB RAM en 512GB SSD-opslag. Hiermee is hij ideaal voor de meeste dagelijkse taken. Bij foto- en videobewerking zal je echter merken dat hij iets te traag kan zijn.Deal bekijken

Lenovo IdeaPad S130 81J200CGMH voor €199 i.p.v. €299 Heb je behoefte aan een laptop die fungeert als compacte tekstverwerker? De Lenovo IdeaPad leent zich hier uitstekend voor. Bovendien is hij bijzonder goedkoop, dus sla je slag!Deal bekijken

Apple MacBook Pro 13" (2017) voor €1199 (Alleen BE) De MacBook Pro uit 2017 is niet meer de modernste laptop, maar is nog steeds een van de beste MacBooks. Met zijn zuinige Intel Core i5-processor, 8GB RAM en 128GB opslag is hij een goede all-round laptop voor dagelijks gebruik.Deal bekijken

Lenovo IdeaPad L340 voor €499 i.p.v. €599 Deze Lenovo IdeaPad L430 voor mensen die graag films en series kijken op hun laptop. Pluspunten zijn het grote 17,3-inch scherm en de Dolby-audio en Rapid Charge waarmee je de batterij erg snel kan opladen. Met zijn AMD Ryzen 5 3500U processor en 8GB RAM is hij niet de snelste laptop en ook de SSD-opslag van 256GB kan al snel vol raken na enkele lokaal opgeslagen films.

Deal bekijken

Asus ZenBook Flip 14 voor €819 i.p.v. €1099 (QWERTY) Met zijn Intel Core i7-8565U, 8GB RAM en 256GB SSD-opslag is de Asus ZenBook Flip 14 een laptop die probleemloos dagelijkse taken te baas kan. Je kan het scherm bovendien 360° draaien om hem als tablet te gebruiken. Er wordt ook een stylus meegeleverd zodat je je creativiteit op de vrije loop kan laten gaan. Opgelet! Deze Asus heeft een qwerty-toetsenbord.Deal bekijken

Acer Chromebook R 13 voor €299 i.p.v. €399 (Alleen NL) De Acer Chromebook R13 geeft je het beste van beide werelden. Je krijgt een compacte Chromebook van 13,3 inch met een Full HD-touchscreen dat je 360° kan draaien. Hij is ideaal om wat op te werken maar ook voor wat lichte games uit de Play Store als ontspanning in de tabletmodus.Deal bekijken

Lenovo Chromebook S330 voor €199 i.p.v. €249 (Alleen NL) Chromebooks staan erom bekend goedkoop te zijn, maar zo goedkoop als de Lenovo Chromebook S330 op Black Friday zie je zelden. Voor minder dan 200 euro kan deze Chromebook van 14 inch met 4GB RAM, MediaTek MT8173C en 64GB interne opslag al van jou zijn.Deal bekijken

ASUS Chromebook C223NA-GJ0006 voor €199 i.p.v. 249 Deze Asus Chromebook is amper 11,6 inch groot en is daarmee een heel compacte Chromebook. Hij is toch uitgerust met een Full HD-display, Intel Celeron-N3350 processor, 4GB RAM en 32GB opslag. Hij weegt iets minder dan een kilo dus hij is ideaal als je onderweg bent en toch wat wil werken.Deal bekijken

HP Chromebook x360 14 voor €359 i.p.v. €499 Deze HP Chromebook x360 14 is een premium Chromebook in elk opzicht. Hij is uitgerust met een topklasse 14-inch touchscreen en kan 360° gedraaid worden zodat je hem ook als tablet kan gebruiken. Hij is uitgerust met een Intel Pentium 4415U processor, 4GB RAM en 32GB interne opslag.Deal bekijken

Asus C5263 voor €219 i.p.v. €349 Ook hier gaan we net boven de 200 euro, maar de korting is zodanig goed dat we hem niet kunnen negeren. Deze Asus C5263 heeft een iets groter scherm van 15,6 inch, wat ideaal is voor mensen die een Chromebook-ervaring op een iets groter scherm willen. Qua specificaties krijg je een Intel Celeron N3350 processor, 4GB RAM-geheugen en 32GB interne opslag.Deal bekijken

Lenovo Chromebook S340 voor €199 i.p.v. €279 Chromebooks staan erom bekend goedkoop te zijn, maar zo goedkoop als de Lenovo Chromebook S340 op Black Friday zie je zelden. Voor minder dan 200 euro kan deze Chromebook van 14 inch met 4GB RAM, Intel Celeron N4000 en 32GB interne opslag al van jou zijn.Deal bekijken

Smartwatches

Samsung Galaxy Watch Active voor €129,99,- i.p.v. €249,- De Samsung Galaxy Watch Active is de sportieve versie van de Galaxy Watch. Het kleine ontwerp, lichte materialen en nauwkeurige tracking zorgen ervoor dat je een gezonde levensstijl kunt nastreven. Deal bekijken

Fitbit Charge 3 voor €99 i.p.v. €149 Deze hybride fitnesstracker/smartwatch van Fitbit krijgt een ongezien hoge korting. De Fitbit Charge 3 geeft je de bekende fitnessfuncties van Fitbit en verwerkt daarin enkele smartwatch-elementen. Bovendien is hij waterbestendig zodat hem makkelijk kan aanhouden tijdens het zwemmen.Deal bekijken

Fitbit Ionic voor €178,95 i.p.v. €229,99 De eerste smartwatch van Fitbit is nog altijd een bijzonder slimme keuze. Er zijn diverse apps en sportsensoren aanwezig om je gezondheid te checken. Verder is hij waterdicht en zijn zowel de wijzerplaten als de bandjes verwisselbaar.Deal bekijken

Fitbit Inspire voor €44,95 i.p.v. €66,66 Deze slimme activity tracker houdt alles bij wat je moet weten om een gezonde levensstijl na te kunnen streven. Ook kun je via de gratis Fitbit-applicatie je slaapritme inzien.Deal bekijken

Fitbit Versa voor €129 i.p.v. €149 De Fitbit Versa is een goede mix tussen fitnesstracker en smartwatch. Hij ondersteunt de kwalitatieve fitnessfuncties waar Fitbit om bekend staat en stopt die in een stijlvol ontwerp. Dankzij het ruime vierkante display kan je probleemloos meldingen lezen en navigeren door de verschillende menu's.Deal bekijken

Garmin Fenix 5 Plus voor €475,20 i.p.v. €650 (Alleen NL) De Fenix 5 Plus beschikt over een bijzonder krachtige batterij die het meerdere dagen volhoudt. Verder kun je maximaal 500 nummers opslaan op je smartwatch, is contactloos betalen een mogelijkheid, én houdt de Fenix 5 Plus al je dagelijkse bezigheden en sportieve activiteiten op professionele wijze bij.Deal bekijken

Apple Watch Series 3 38mm voor €219,99 i.p.v. €299 (UITVERKOCHT) De smartwatch van Apple is voorzien van alle gemakken die een reguliere activity tracker heeft, maar dan in een modern jasje. Daarnaast werkt het slimme horloge naadloos samen met je iPhone of Android.Deal bekijken

Fossil Q Explorist voor €163,09 i.p.v. €279 Deze uitermate elegante smartwatch van Fossil is goedkoper dan ooit te verkrijgen via Amazon. Naast een mooi accessoire-item kun je dit horloge ook gebruiken als activity tracker.Deal bekijken

TicWatch E2 voor €111,99 i.p.v. €159,99 De TicWatch E2 behoort tot een van de goedkoopste smartwatches die je kunt krijgen, maar is zeker niet slecht; het horloge is waterbestendig, heeft een prima batterijduur, én houdt onder meer je slaap en hartslag bij. Ook is er een ingebouwd GPS-systeem aanwezig.Deal bekijken

Gaming

Xbox One S 1 TB All Digital 2.0 voor €125 i.p.v. €229 (Alleen NL) De Xbox One S All Digital is de console voor gamers die geen fysieke games meer nodig hebben. Omdat er geen cd-lezer meer is, is dit de dunste en goedkoopste Xbox van het moment. Deze deal bevat alleen de console en een controller, maar bevat dus geen vooraf geïnstalleerde games.Deal bekijken

Sony PlayStation 4 Pro 1 TB voor €299 i.p.v. €399,99 (Alleen NL) Het basispakket van de PS4 Pro krijgt een mooie korting van 100 euro. Wil je volledig zelf je collectie games en accessoires invullen, dan is dit de deal voor jou.Deal bekijken

Smart home

Google Nest Mini voor €33 i.p.v. €59 We raden de Google Nest Mini altijd aan wanneer je bekend wil worden met mogelijkheden van een smart speaker. Dit komt voornamelijk door zijn lage prijs die nu nog lager is geworden. Wees er snel bij want de voorraad is beperkt!Deal bekijken

Neato Robotics D750 voor €449,99 i.p.v. €659,98 Voor een goede robotstofzuiger moet je meestal diep in de buidel tasten. Daarom is Black Friday het ideale moment voor een robotstofzuiger. Deze Neato Robotics D750 heeft allerlei premium functies waaronder besturing via een app en integratie met spraakassistenten. Hij is bovendien ook huisdiervriendelijk! Deal bekijken

Amazon Echo Dot voor €24,99 i.p.v. €59,99 De goedkope smart speaker van Amazon is zonet nog goedkoper geworden! Hij is vergelijkbaar met de Google Nest Mini, alleen krijg je hier niet Google Assistant om je bedienen maar Amazon's Alexa.Deal bekijken

Roborock E35 voor €309,99 i.p.v. €399,99 De Roborock E35 is een van de robotstofzuigers van het Chinese Xiaomi. Naast stofzuigen kan je hem ook nog gebruiken om je vloeren te dweilen. Zoals alle Roborocks kan je ook dit model met de bijbehorende app bedienen en allerlei automatisch schoonmaakroutines instellen.Deal bekijken