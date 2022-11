Grootste bug in Pokémon Scarlet en Violet is niet wat je denkt

We zijn al veel bugs en glitches tegengekomen in Pokémon Scarlet en Violet, maar deze recent ontdekte bug die spelers hebben ontdekt is toch iets vervelender dan een Pokémon die na een tijdje wachten ineens op het scherm verschijnt.

Fans van de competitieve multiplayer-modus in Pokémon Scarlet en Violet hebben een grote fout ontdekt in het PvP Battle-stadion. Waar het op neerkomt is dat elke PvP battle in het stadion dezelfde RNG (random number generator) uitslag gebruikt bij het bepalen van de willekeurige uitkomsten tijdens de battle.

In de praktijk betekent dit dat spelers de volgorde uit hun hoofd kunnen leren van welke aanvallen zullen werken en welke zullen missen. Ze kunnen zich dan dus aanpassen aan de hand van die info en zorgen dat ze vrijwel altijd winnen. Aangezien dit onderdeel van de Pokémon battles willekeurig hoort te zijn, is dit een groot probleem voor competitieve spelers. Een voorbeeld hiervan is dat moves met een accuraatheid van 90 procent of minder gegarandeerd te lijken missen de eerste keer dat ze gebruikt worden (volgens Reddit (opens in new tab)). Spelers kunnen daar dus rekening mee gaan houden en deze acties vermijden tot de tegenstander het eerst heeft gedaan. Op Twitter melden veel spelers vergelijkbare problemen.

Deze bug is nog iets vervelender dan de visuele en technische problemen in Scarlet en Violet, omdat het een effect heeft op een belangrijk systeem dat centraal staat bij Pokémon.

Te veel bugs

De Nintendo Switch-release van Pokémon Scarlet en Violet kwam helaas gepaard met veel bugs en performance-problemen. Een paar van de bekendste problemen zijn veel texturen die uit het niets ineens verschijnen en personages die de cutscenes onderbreken. Dit probleem is echter iets groter dan stotterende animaties of een slechte framerate. Deze RNG-error beïnvloedt het belangrijkste onderdeel van Pokémon: de battles.

Net als bij veel van de andere beste RPG's is Pokémon ook sterk afhankelijk van battles. De spannende battles staan al centraal bij Pokémon sinds Red en Blue en de calculaties die op de achtergrond worden gedaan zijn erg belangrijk voor de werking.

De momenten tijdens een Pokémon battle waarop je bijna geen opties meer over hebt, zijn de momenten die de games juist zo fantastisch maken. Als je Pokémon bijna verslagen is, dan ga je voor die laatste move die je misschien nog net kan redden, maar waarvoor je flink veel geluk moet hebben.

Als dan het RNG-systeem in de PvP-modus niet goed werkt, dan verpest dat zeker voor de competitieve spelers die spannende Pokémon-ervaring waar ze naar op zoek zijn.

Iets langer in de Incubator

Ondanks dit nieuwe probleem en alle andere problemen zitten Scarlet en Violet toch nog vol met innovatieve nieuwe functies die Pokémon een interessante nieuwe richting geven. Het is helaas wel verontrustend om te zien dat de bugs zo erg zijn dat zelfs het battle-systeem wordt beïnvloed.

Pokémon battles tussen de fans zijn al sinds het begin van de serie favoriet. Dat Game Freak nu dus dit als eindproduct heeft geleverd is wel een beetje een teleurstelling. We hebben namelijk gezien dat het best mogelijk is om een ambitieuze open-world game uit te brengen op de Switch. Kijk maar naar Xenoblade Chronicles 3 of The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Pokémon's belangrijkste systeem is nu dus aangetast, omdat Game Freak deze bug niet heeft ontdekt voor de lancering van Scarlet en Violet.