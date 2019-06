Gratis games PlayStation Plus voor juli 2019 aangekondigd

Heb je nog geen PS Plus account? Koop er dan nu een! Selecteer hier je abonnement.

Voor iedereen die denkt: 'Waar heb je het over, gratis games?' Yes, Playstation biedt namelijk iedere maand een selectie aan van games die je als abonnee van Playstation Plus kunt uitproberen, en dat kost dus helemaal niets!

Let op, de games zijn maar één maand gratis toegankelijk, dus wacht er niet te lang mee.

PlayStation Plus games: juni 2019

Voordat we naar de games van juli gaan, willen we je eerst nog even laten weten welke games er deze maand gratis beschikbaar zijn. Je hebt immers nog een paar dagen om ze te spelen.

Borderlands: The Handsome Jack Collection

Deze game bestaat uit twee games namelijk de Borderlands 2 en de Borderlands. Beleef de volledige saga van Handsome Jack en verken de chaotische wereld van Pandora. De game heeft verbluffende HD prestaties en een beeldsnelheid die nooit eerder is vertoond op de Borderland games. Het is voor het eerst mogelijk om met vier spelers in een lokale split screen multiplayer spelen op een televisie.

Sonic Mania

Ga terug in de tijd met Sonic Mania, met de bekende blauwe egel uit de jaren '90, wie kent hem niet?! Deze game is een eerbetoon aan de oorspronkelijke Sonic spellen waarvan het eerste spel in 1991 verscheen. Je kunt verschillende personages spelen in deze game, zo kun je kiezen uit Sonic de blauwe egel, Tails de goudgele vos of Knuckles de rode mierenegel. Alledrie hebben ze hun speciale skills waarmee je aartsvijand Dr. Eggman kunt verslaan. Deze gestoorde wetenschapper wil met zijn robots de wereld veroveren.

PlayStation Plus games: juli 2019

Pro Evolution Soccer 2019

De voetbalfanaten onder ons kunnen hun lol op met deze game die er zeer realistisch uitziet. Verzamel de sterkste spelers en neem deel aan de mooiste matches. Nieuw zijn de High Performance spelers, die iedere week nieuwe statistieken krijgen op basis van hun laatst gespeelde wedstrijd. Door deze spelers aan je team toe te voegen, creëer je een supersterk team. Ook nieuw in deze game zijn de wekelijkse matches, waarin je met andere online gamers speelt in een groep.

Horizon Chase Turbo

Weer een game die is geïnspireerd door de jaren '90, alleen gaat het nu over raceauto's. De Horizon Chase Turbo is een hommage aan de arcade racers en is gebaseerd op het programma Top Gear en de film Rush. Race door de meest bijzondere weersomstandigheden van zandstormen tot hevige sneeuwval en master de circuits zonder enige snelheidsbeperkingen.

Beide games zijn beschikbaar vanaf maandag 1 juli 2019 tot 5 augustus 2019.