Gran Turismo Sophy: racen tegen bovenmenselijke AI

Gran Turismo 7-spelers mogen zich opmaken voor een race tegen een bovenmenselijke AI-tegenstander, die door de ontwikkelaar 'Gran Turismo Sophy' wordt genoemd. Door een doorbraak op het gebied van kunstmatige intelligentie is Sophy gerealiseerd.

Sony AI is verantwoordelijk voor de creatie van GT Sophy, in samenwerking met Gran Turismo-ontwikkelaar Polyphony Digital. De AI is al vijf jaar in de maak. Sophy is een autonome AI die erin is getraind om te winnen van zelfs de beste GT Sport-coureurs. Dankzij een volledig nieuw AI-algoritme heeft Sony een geduchte racetegenstander ontwikkeld, eentje die voorheen simpelweg nog niet gebouwd kon worden.

In tegenstelling tot andere AI-tegenstanders is Gran Turismo Sophy niet het equivalent van de moeilijkheidsgraad van tegenstanders op 'moeilijk' zetten. Sophy reageert en rijdt als een echt mens (of bovennatuurlijk mens). Sophy moest drie essentiële rijvaardigheden onder de knie krijgen met behulp van deep reinforcement learning (in feite het proces van het herhalen en leren van talloze scenario's totdat het beste resultaat is bereikt).

"Gran Turismo Sophy is een belangrijke ontwikkeling op het gebied van AI die niet simpelweg tot doel heeft om beter te zijn dan menselijke spelers, maar om spelers een stimulerende tegenstander te bieden die de technieken en creativiteit van de spelers kan versnellen en naar een hoger niveau kan tillen", aldus Hiroaki Kitano, CEO van Sony AI. "Naast het leveren van een bijdrage aan de gaming-community, geloven wij dat deze doorbraak nieuwe mogelijkheden biedt op gebieden als autonoom racen, autonoom rijden, high-speed robotica en autobesturing."

Het ontwikkelen van een bovenmenselijke tegenstander

(Image credit: Sony Computer Interactive Entertainment)

Het eerste element wat Sophy moest leren was de controle krijgen over een racewagen. Sophy moest de dynamiek van de auto leren begrijpen, de racelijnen, en het bedenken van inhaalmanoeuvres op lastige banen. Vervolgens was het de beurt om racetactieken te leren. In een race moet je soms binnen een oogwenk beslissingen maken in alsmaar veranderende situaties. Denk hierbij aan het inhalen in de slipstream, oversteken om in te halen en verdedigingstechnieken zoals blokkeren.

De meest menselijke vaardigheid die Sophy onder de kniest moest krijgen, is misschien race-etiquette. GT Sophy is erop getraind om zich te houden aan de sportiviteitsregels. Je wordt dus niet door Sophy van de baan gedrukt, maar de AI probeert op een juiste manier jou het leven zuur te maken.

Deze drie elementen zijn bereikt in samenwerking met de cloud gaming-infrastructuur van Sony Computer Entertainment Active. Sophy kon op die manier duizenden scenario's laten afspelen en daarvan leren.

Sophy staat op pole position

Het resultaat van GT Sophy mag er wezen: de AI is in staat om de beste GT Sport-coureurs van de wereld te verslaan. Tijdens een evenement in juli 2021 verloor Sophy met 70 punten ten opzichte van het menselijke team met 86 punten, maar in oktober 2021 waren de rollen omgekeerd: Sophy versloeg de beste coureurs van de wereld vrij makkelijk met 104 punten ten opzichte van 52.

De belangrijkste conclusie van dit project is niet dat Sony een opponent heeft ontwikkeld die moeilijk te verslaan is, maar dat het een levensechte, extreem ontwikkelde opponent heeft gecreëerd die lijkt op een menselijke speler.

GT Sport-coureur Takuma Miyazono, de FIA Gran Turismo Championships 2020 kampioen vertelde: "Ik was helemaal vergeten dat ik tegen AI speelde. Het was echt leuk. Ik wil in de toekomst meer met de agent racen."

Emily Jones, FIA Gran Turismo Championships 2020 finalist, merkte zelfs op dat de technieken van GT Sophy haar inzicht gaven in wat ze zelf nog kan verbeteren achter het stuur. "Het was heel spannend om de racetechniek van GT Sophy te zien", aldus Jones. "Ik heb veel inspiratie van haar gekregen."

Kunnen we GT Sophy ook verwachten in Gran Turismo 7? Het korte antwoord: ja. Het lange antwoord: nog niet meteen. Er is nog geen datum naar buiten gebracht van wanneer GT Sophy beschikbaar komt. Als Sophy echter beschikbaar komt, kan dat revolutionaire gevolgen hebben voor ons beeld van racen tegen computergestuurde opponenten.