Gran Turismo 7 laat PS5- en PS4-spelers tegen elkaar racen

Gran Turismo 7 ondersteunt crossplay tussen PS5 en PS4, zo bevestigt de bedenker van de serie. In een interview met Eurogamer vertelt Gran Turismo-bedenker Kazunori Yamauchi over de aanstaande titel, Gran Turismo 7. De wereldberoemde titel ondersteunt voor het eerst crossplay tussen twee generaties van consoles.

Yamauchi laat zich ook uit over het 'real-time' dynamische weer- en tijdsysteem die in de nieuwe game zit. Deze features hebben een effect op de rijcondities en de tijdsimulatie zorgt ervoor dat je kunt racen van het morgenlicht tot de zonsondergang.

Hoewel dynamisch weer een vervelende misser is bij Gran Turismo Sport, keert een populaire feature daarvan wel terug. Yamauchi bevestigt dat het schademodel van GT Sport, waar spelers visuele schade van hun auto konden zien, terugkeert bij Gran Turismo 7.

Yamauchi bevestigt verder dat de campagnemodus van de Gran Turismo 7 en Cafémodus online-only zal zijn. Dit in navolging van een bericht op PlayStation Blog. Yamauchi zegt dat deze stap is genomen om mensen ervan te weerhouden dat ze kunnen valsspelen door save-data aan te passen.

"De vereiste voor de online verbinding is niet specifiek voor het Café op zich - het is gewoon om valsspelen te voorkomen van mensen die proberen de save-data te wijzigen, dus dat is de reden voor de always-online verbinding," zo laat de bedenker van de serie weten.

Verder in het interview bevestigt hij dat ook de campagnemodus een online verbinding vereist. "Het enige deel van het spel dat geen online verbinding vereist is de arcade mode, want die heeft geen effect op de save-data, dus dat is mogelijk. Maar alles wat met de save-data te maken heeft, vereist een verbinding."

Analyse: gemengde gevoelens

(Image credit: Sony)

Het komt als welkom nieuws voor de Gran Turismo-fans dat de nieuwe titel crossplay ondersteunt tussen PS4 en PS5. Het is immers niet lang geleden dat bekend is gemaakt dat er überhaupt een PS4-versie verschijnt. Eerdere berichten wezen namelijk erop dat het een exclusieve PS5-titel zou worden.

Voor iedereen die bang is dat PS5-spelers een voordeel hebben over PS4-spelers, hebben we goed nieuws: het ziet ernaar uit dat de framerate op beide platformen gelijk blijft. Bij de PS5-versie zijn het enkel visuele verbeteringen, snellere laadtijden en extra features voor de controller.

Hoewel de ondersteuning voor crossplay zeer positief is, vinden we de bevestiging dat Gran Turismo 7 zo goed als altijd een online verbinding vereist teleurstellend. We begrijpen dat Polyphony Digital valsspelen wil tegengaan, maar de spelers lijken daar nu de dupe van te zijn. Een ieder die een instabiele of niet-werkende internetverbinding in huis heeft, kan niet alles uit Gran Turismo 7 halen.

Aangezien Gran Turismo 7 pas op 4 maart 2022 in de winkels ligt, hopen we dat de ontwikkelaar een compromis weet te sluiten en niet voor vrijwel alle modi een internetverbinding vereist.