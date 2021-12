'Gran Turismo 7 beschikt over meer dan 400 auto's en 90 circuits'

Kijk jij ook zo reikhalzend uit naar Gran Turismo 7? Dan hebben we interessante informatie voor je, zodat je nog opgewekter raakt van de aanstaande racegame. Het spel beschikt naar verluidt over 420 auto's, die je kunt besturen op 90 circuits. Ja, dat lees je goed: 90 circuits.

De details zijn gespot in een promo brochure voor Gran Turismo 7 van de Japanse retailer Yodobashi Camera (via GTPlanet). In de brochure staat dat de talloze circuits in de game genieten van 'realistisch weer en landschap', evenals de terugkeer van de populaire GT-modus, waar spelers een selectie auto's kunnen kopen en afstellen naarmate ze verder komen in hun carrière.

Het nieuws is gespot door Twitter-gebruiker Riku, die de screenshots heeft gedeeld op het sociale mediaplatform.

GT7のことについて書かれている店頭パンフレットの中身です。#GT7 #グランツーリスモ7 追加ツイートで、ここが新しく言及された情報だと思うところを紹介します。 pic.twitter.com/XUZrZds6iKDecember 17, 2021 See more

GTPlanet-gebruiker PettyWingman heeft de gelekte tekst voorzien van een Engelse vertaling. Uit de vertaling blijkt dat er nieuwe en bekende modi terugkeren in Gran Turismo 7, alsook een verbeterde Garage waar spelers tot wel 1.000 voertuigen in kwijt kunnen.

Brand Central, de plek voor gebruikte auto's, GT Auto en de tunings shop zijn terug van weggeweest en staan je bij om je auto's aan te passen. Andere Gran Turismo-fans zullen blij zijn met de terugkeer van het Licentie Centrum. De iconische modus leert jou alles wat je moet weten over het rijden in GT7 aan de hand van diverse uitdagingen. Bij het behalen van licenties krijg je toegang tot steeds moeilijker wordende opdrachten.

Verder ziet het ernaar uit dat Scapes, wat we kennen van Gran Turismo Sport, naar Gran Turismo 7 komt. Je kunt het zien als een geavanceerde fotomodus, waarbij spelers tot wel 2.500 foto's in hoge resolutie kunnen schieten. Plaatjes zien er vaak levensecht uit, mede door de ondersteuning van HDR.

Gran Turismo 7 begint te klinken als een vrij compleet totaalpakket. Dat juichen we alleen maar toe, zeker nadat verweten werd dat GT Sport en Gran Turismo 6 over weinig content beschikten uit de doos.

We kijken op de redactie in ieder geval reikhalzend uit naar de release van Gran Turismo 7, welke gepland staat voor PS5 en PS4 voor 4 maart 2022.

Gran Turismo 7 is beginning to sound like a pretty complete package, then, which is very welcome considering the last two entries in the series, GT Sport and GT6, were often criticized for a lack of content out of the box. By comparison, GT7 sounds comparable to Forza Horizon 5 in the sheer amount of content PS5 players are getting on day one between the litany of cars, tracks, and modes.

As such, we're very much looking forward to unpacking this vehicular extravaganza when it launches on PS5 and PS4 on March 4, 2022.