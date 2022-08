Google TV-gerucht wijst op 50 live-kanalen die binnenkort verschijnen

Het lijkt erop dat Google TV het live tv-pad gaat volgen dat is bewandeld door Plex en anderen: een lijst van 50 gratis, advertentie-ondersteunde televisiekanalen is ontdekt in de Android TV launcher-app voor Android-toestellen.

De plichtsgetrouwe code opgraving werd gedaan door 9to5Google (opens in new tab), en verwijst naar "50 kanalen aan live tv zonder de noodzaak om te abonneren, aanmelden, of downloaden" waarvan gebruikers kunnen genieten. Deze kanalen gaan naar het schijnt "nieuws, sport, films en shows" laten zien.

Google TV integreert al netjes met verschillende live tv-apps, waaronder Pluto TV, Philo, en (natuurlijk) YouTube TV. Het lijkt er echter op dat de update deze kanalen beschikbaar gaat maken zonder dat er extra apps geïnstalleerd moeten worden.

Zappen

Enkele van de in de code genoemde kanalen zijn ABC News Live, America's Test Kitchen, ChiveTV, Hallmark Movies & More, Nature Vision, NBC News Now, Power Nation, Toon Goggles, USA Today en World Poker Tour. Voorlopig moeten we wachten of de Benelux ook kanalen gaat krijgen en zoja, welke. Voor de VS is dit hoe dan ook een goed begin.

Het is dus een redelijk indrukwekkende lijst, ook al kan deze niet tippen aan die van Samsung TV Plus, welke meer dan 200 live kanalen gratis beschikbaar heeft. Tot nu toe is er geen indicatie van wanneer de toevoeging van deze kanalen op Google TV officieel wordt gemaakt, en tot nu toe heeft Google er nog niets over gezegd.

Tv-platforms zijn uiteraard slechts een van de vele gebieden waar de grote techgiganten als Amazon, Apple, Google, Samsung het tegen elkaar opnemen, en Google is er ongetwijfeld op gebrand om elk mogelijk voordeel te behalen.

Analyse: wat is Google TV ook alweer?

Mocht je niet helemaal meer bijstaan wat Google TV is, nemen we het je niet kwalijk. Het platform, de app of hoe je het ook wilt zien maakte in 2020 zijn debuut op de Chromecast met Google TV. Sindsdien is de app op steeds meer kastjes terug te vinden.

Het begon als een vernieuwde interface voor Android TV en is duidelijk gebaseerd op Android TV: je krijgt een modernere look, betere zoekintegratie over meerdere apps, en extra functies, zoals een kijklijst. Tegen het einde van dit jaar wil Google zo veel mogelijk toestellen van Android TV naar Google TV updaten.

Ondertussen is de Google Play Movies & TV-app vervangen door Google TV op smartphones en tablets. Deze nieuwe app is vergelijkbaar met Google TV op televisies en streaming dongles, alleen draait het als een app bovenop Android in plaats van een volledig besturingssysteem op een ander apparaat.

Waar je Google TV ook op gebruikt, je kunt digitale content kopen en huren, toegang krijgen tot al je streaming-apps en gebruikmaken van de Google Assistant. zien als een directe concurrent van de Apple TV-app.