Google Pixel Fold: 'selfiecamera wijkt af van andere foldables'

Het lijkt erop dat we een stap dichter bij de geruchte Google Pixel Fold zijn. 91Mobiles (opens in new tab) heeft een nieuw patent ontdekt dat suggereert dat de Pixel foldable op één belangrijke manier zal verschillen van Samsung's Galaxy Z Fold 4 .

Volgens het patent dat in juni 2021 werden ingediend bij de World Intellectual Property Organization (WIPO), zal de Pixel Fold naar verluidt een vergelijkbare design hebben als de Galaxy Z Fold 4.

Afbeeldingen tonen een apparaat met een vergelijkbaar scharnier dat openklapt als een boek om een tablet-achtige display te onthullen.

Het verschil met de Pixel Fold is echter dat de selfiecamera blijkbaar in een dikker dan gebruikelijke rand rond het scherm wordt ondergebracht, in plaats de under-display camera van Samsung. Bekijk de diagrammen van het patent hieronder.

Image 1 of 4 Google's proposed foldable appears to have a thick bezel where the selfie camera lives. (Image credit: 91Mobiles ) Image 1 of 4

A look at the alleged Pixel Fold's hinge mechanism. (Image credit: 91Mobiles ) Image 1 of 4 Here's what the Pixel Fold may look like when closed. (Image credit: 91Mobiles ) Image 1 of 4 The device's selfie camera will reportedly live in its thick bezel. (Image credit: 91Mobiles ) Image 1 of 4

Dus waarom de dikke rand?

Over het algemeen is men er over eens dat de Galaxy Z Fold-serie het beste voorbeeld is van een smartphone die openklapt tot een minitablet, maar de selfiecamera onder het display is voor sommige gebruikers een struikelblok.

De camera onder het scherm, die vorig jaar werd geïntroduceerd met de Galaxy Z Fold 3 , is ongetwijfeld indrukwekkend vanuit een esthetisch oogpunt, omdat gebruikers het grote 7,6 inch scherm van het toestel volledig onbelemmerd kunnen bekijken.

Er is desondanks een afweging met betrekking tot de selfie-beeldkwaliteit, wat resulteert in foto’s met een lagere resolutie die je nog grondig moet bewerken voordat je een fatsoenlijk resultaat krijgt. Dat maakt de ‘binnencamera’ minder ideaal voor videobellen.

Aangezien de smartphones van Google bekend staan om hun uitstekende camera’s is het niet gek dat de techgigant eerder voor een traditionele selfiecamera gaat in zijn eigen foldable. Of dat de concessie voor het design waard is, dat weten we nog niet.