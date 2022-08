Google Pixel 6 kan alsnog Face Unlock krijgen, samen met Pixel 7

We werden onaangenaam verrast toen gezichtsherkenning via Face Unlock niet aanwezig was op de Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro. Terwijl Google verder werkt aan de Pixel 7-reeks, zou het kunnen dat Face Unlocks alsnog naar de smartphones van vorig jaar komt.

9to5Google (opens in new tab) heeft namelijk vernomen dat Google werkt aan een vorm van Face Unlock voor de Pixel 6 die gebruikmaakt van de vingerafdrukscanner. De idee is dat de vingerafdrukscanner als back-up kan werken als de gezichtsherkenning niet helemaal zeker zou zijn.

Hoewel dit niet de ideale oplossing is, zou het betekenen dat Face Unlock naar zowel de Pixel 6 als de Pixel 6 Pro kan worden gebracht zonder extra hardware.

Ook voor de Pixel 7

Uitgelekt marketingmateriaal claimde dat Google oorspronkelijk van plan was om Face Unlock naar de Pixel 6 Pro te brengen. Uiteindelijk werd die feature toch geschrapt. Twee mogelijke redenen waren bezorgdheid rond de nauwkeurigheid en een negatieve impact op de batterijduur.

Volgens recente geruchten heeft Google Face Unlock voor de Pixel 6-serie echter niet helemaal opgegeven. Als dit klopt, dan krijgt de Google Pixel 6a mogelijk dezelfde back-up met de vingerafdrukscanner als zijn twee grote broers.

Op basis van de informatie die 9to5Google heeft, is Face Unlock voor de Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro nog niet volledig klaar. We verwachten die smartphones in oktober, dus Face Unlock voor de Pixel 6 zou gelijktijdig kunnen verschijnen.

Analyse: nog een misser voor de Pixel

Als Google wil dat zijn Pixel-smartphones concurreren met de iPhones, dan moet elke functie op gelijke hoogte staan (of beter zijn).

Aangezien Google geen Face Unlock heeft gehad sinds de Pixel 4, heeft Apple al enkele jaren een streepje voor. Een afgezwakte versie waarbij de vingerafdrukscanner als back-up werkt, is jammer genoeg geen perfect alternatief.

Apple heeft Face ID (en Touch ID) zo naadloos en slim gemaakt dat ze nauwelijks nog worden genoemd, zo goed zijn ze gewoon. Ondertussen is Google van de uitstekende Face Unlock op de Pixel 4 naar het rommeltje op de Pixel 6 gegaan.

Laten we hopen dat de Google Pixel 7 wat kan rechtzetten met echt goede Face Unlock, die geen back-up van de vingerafdrukscanner nodig heeft.