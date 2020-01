Google Pixel 4a bijna bevestigd in Google code

We zijn er al vrij zeker van dat tenminste een Google Pixel 4a model in ontwikkeling is, maar nu lijkt het bijna bevestigd. De 'pixel_20_mid_range' wordt namelijk vermeld in de code van een nieuwe update voor de Google Camera app.

Google Camera 7.3 is de update in kwestie, en XDA Developers heeft de vermelding ontdekt, wat nagenoeg de Pixel 4a bevestigd. De '20' punten wijst op een toestel dat in 2020 wordt gelanceerd, en het stuk over de 'mid_range' laat zien dat het ja, mid-range is, eerder dan de Google Pixel 5 vlaggenschip toestellen die later in het jaar worden verwacht.

En nog iets, die tekst was gespot naast de codenamen 'Sunfish' en '|Bramble'. Die namen zijn eerder gezien in Google code en er werd gedacht dat deze refereren naar de Pixel 4a reeks. Dit, omdat ze een soort vissen zijn, en Google gebruikt meestal vis als codenamen voor zijn smartphones.

'Redfin' was hier ook gespot, net als in eerdere gelekte berichten. Maar dit was niet zo overheersend dat XDA Developers gingen speculeren dat Sunfish en Bramble codenamen zijn voor de Google Pixel 4a en Pixel 4a XL, terwijl Redfin eenvoudigweg een ontwikkelingsplaat is (een soort printplaat die in de telefoons wordt gebruikt).

Dit komt overeen met een eerder gerucht dat de suggestie wekte dat er misschien geen Pixel 4a XL zou zijn, maar dat kwam van een nogal onbekende bron. We vinden dit laatste bewijs voor zijn bestaan, wat overtuigender.

Een cinematografische videomodus

Hoewel dit het meest spannende is wat XDA Developers heeft gevonden in de Google Camera code, vond de website ook een vermelding van een 24fps modus tijdens de opname van een video. De software ondersteunt deze modus niet, maar vermeldingen ervan wekken de suggestie dat de modus in ontwikkeling is voor een of meerdere Pixel toestellen.

Dat is opmerkelijk, omdat 24fps de beeldsnelheid is die wordt gebruikt in de meeste films en tv-programma's, dus iedereen die ervan droomt om hun Pixel projecten op het grote scherm te tonen, zou van deze optie moeten profiteren. Dat gezegd hebbende, de rest zal waarschijnlijk liever vasthouden aan de 30fps en 60fps modi die al beschikbaar zijn op de Google Pixel 4.

Via PhoneArena