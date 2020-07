Google Docs, Sheets en Slides krijgen dark mode op Android

De golf van software en apps die een dark mode krijgen, blijft doorgaan. Steeds meer apps ruilen hun witte lay-out in met een donker likje verf.

Google heeft nu aangekondigd dat zijn G-Suite programma's - Docs, Sheets en Slides - allemaal ondersteuning krijgen voor het donkere thema van Android, evenals hun eigen afzonderlijke modi. Het bedrijf beweert dat deze aanpassing de apps bruikbaarder kan maken in omgevingen met weinig licht en batterij kan besparen.

De dark mode activeren is eenvoudig. Android-gebruikers hoeven alleen maar het systeembrede donkere thema te activeren (te vinden in de instellingen van hun toestel). Je kan daarnaast ook navigeren naar Menu > Instellingen > Thema > Donker vanuit de Docs, Sheets of Slides apps om het per app te activeren.

Net als bij het donkere thema voor Gmail kan je specifieke documenten of bestanden in de lichte modus bekijken als je de interface tijdelijk wilt wijzigen. Als een document geopend is, navigeer je naar 'meer' en selecteer je eenvoudigweg 'weergave in licht thema'.

Terwijl sommige Android-gebruikers de update misschien al hebben gehad op hun toestel, moeten andere gebruikers nog even wachten. Google heeft namelijk aangegeven dat de uitrolperiode twee weken (of meer) duurt.

Op het moment van schrijven is er geen informatie over iOS-versies van de apps, maar we verwachten dat de dark mode uiteindelijk ook daar beschikbaar wordt.