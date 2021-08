Google dient onbekend draadloos streaming-toestel in bij regulatoren

Mogelijk krijgen we dit jaar nog nieuwe hardware van Google. Na de onthulling van de vernieuwde Nest smart home-toestellen is er een nieuw "draadloos streaming toestel" bij de Federal Communications Commission (FCC) van de Verenigde Staten verschenen.

Nieuwe toestellen worden steeds ingediend bij overheidsregulatoren, en doorgaans duurt het dan niet meer lang alvorens ze gelanceerd worden. De melding werd door Android Police opgemerkt, maar de documentatie bij dit stuk hardware onthult weinig over zijn functie.

We kunnen natuurlijk altijd wat gokken. De Chromecast met Google TV werd in september van 2020 gelanceerd, dus het is om te beginnen best mogelijk dat er een geüpgradede versie van de dongle klaar zit voor september van dit jaar.

Nog een Nest?

Het hoeft natuurlijk niet noodzakelijk een Chromecast te zijn. De Chromecast met Google TV stond vermeld als een "interactief media streaming toestel" in zijn FCC-melding. Dat suggereert dat het volgens Google alvast binnen een andere categorie valt.

Zoals 9to5Google aanhaalt, lijkt de melding hard op die van eentje voor een "draadloos streaming toestel" die we in maart ook al zagen verschijnen. Deze zou van toepassing zijn voor een van de Nest camera's die Google net aankondigde. Deze toestellen zijn nog niet te koop, dus de kans bestaat dat deze FCC-melding daarnaar verwijst.

Momenteel weten we het dus nog niet zeker, maar we kijken alvast uit naar meer informatie. Google organiseert doorgaans nog een grote lancering van hardware later in het jaar. In de editie van dit jaar verwachten we nog toestellen zoals de Google Pixel 6, en hopelijk krijgen we ook meer over dit mysterieuze toestel te zien.