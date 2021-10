Google Chrome-update brengt RSS-feed terug

Google heeft met een update voor de Android-versie van zijn webbrowser Chrome RSS-functionaliteiten teruggebracht.

In deze laatste build voor Android kunnen Chrome-gebruikers nu zelf een feed samenstellen van hun favoriete website met een nieuwe Volg-knop. Deze kan je in het menu rechts bovenaan terugvinden. Artikels die op deze websites geplaatst worden zullen vervolgens in de feed verschijnen telkens een gebruiker een nieuw tabblad opent.

Volgens tweets van Adrienne Porter Felt, de Director of Engineering van Google Chrome, is de functie reeds naar een deel van de gebruikers uitgerold in de laatste build (Chrome 94). Anderen kunnen dit manueel instellen via het Chrome-vlaggensysteem (chrome://flags) onder "web feed".

Helaas is de functie momenteel niet beschikbaar voor iOS- gebruikers of op je desktop, maar volgens Porter Felt wordt eraan gewerkt.

RSS in Google Chrome

Door gebruikers een nieuwe manier aan te bieden om online content te delen zorgde de opkomst van socialemediaplatformen zoals Facebook en Twitter ervoor dat RSS steeds minder populair werd.

We worden ons steeds meer bewust van de problemen die content-keuzes door algoritmes met zich meebrengen. Daardoor zijn een stijgend aantal mensen op zoek naar manieren om meer controle te krijgen over de inhoud die ze zien.

Veel van deze gebruikers moeten het doen met gratis RSS-lezers die niet altijd over de nodige afwerking en diepte beschikken. Als boetedoening voor de beslissing om zijn eigen RSS-dienst Google Reader te verwijderen maakt het bedrijf opnieuw plaats voor deze functionaliteit.

"We hebben het luid en duidelijk verstaan", schreef Paul Bakaus, hoofd van Web Creator Relations, bij de aankondiging van de functie. "Op het open web ontbreekt er een goede manier om te ontdekken en verdelen, en RSS is niet gebruiksvriendelijk geweest voor de 'mainstream consument'."

RSS zal waarschijnlijk zijn vorige status niet meer kunnen opeisen, maar deze beslissing van Google om de technologie terug leven in te blazen kan mogelijk goed nieuws betekenen. De groeiende afkeer van sociale media kan er misschien voor zorgen dat RSS een grotere rol zal spelen in de manier waarop mensen de komende jaren met elkaar omgaan op het web.