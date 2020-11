Google Chrome op Android laat jou voortaan screenshots maken in Incognitomodus

Google is van plan om een update te brengen naar Google Chrome op Android-apparaten waardoor je weer screenshots kan maken in Incognitomodus. Je kunt de functie nu al testen in Chrome Canary.

In 2018 verwijderde Google de mogelijkheid om screenshots te maken terwijl je in Incognitomodus browset. Dit deed het bedrijf vanwege veiligheidsredenen. Het zou namelijk kunnen dat je per ongeluk een screenshot maakt in de Incognitomodus, waardoor een afbeelding ervan tussen je foto's terecht komt.

Je gebruikt de Incognitomodus natuurlijk niet zomaar. Als je niet wil dat je browsegeschiedenis gevolgd wordt, wil je waarschijnlijk ook niet dat afbeeldingen ervan per ongeluk in je foto-app komen te staan. Tot op heden kreeg je daarom de melding te zien dat de app het niet toestaat om een screenshot te maken.

Het lijkt erop dat Google nu terugkrabbelt van deze beslissing, zo stelt Techdows. Gebruikers moeten binnenkort weer screenshots kunnen maken tijdens het privé browsen. Omdat screenshots weer toe te staan zijn middels een knop in Chrome Canary, zou het goed kunnen dat deze optie spoedig terugkeert naar de browser.

Nu al proberen?

Om de functie nu al uit te proberen, kun je Chrome Canary downloaden uit de Google Play Store. Gebruik het echter niet als hoofdbrowser, omdat het mogelijk is dat er nog enkele bugs in zitten. Ga naar chrome://flags in de adresbalk en zoek naar Incognito screenshot. Klik op het menu en selecteer Enabled, vervolgens start je de browser opnieuw op.

Als je een tabblad in Incognitomodus bezoekt en een screenshot maakt (meestal door de lagere volumeknop en aan/uit-knop tegelijk in te drukken) zou deze net als andere screenshots moeten worden opgeslagen op je telefoon.

Er is geen garantie dat deze optie daadwerkelijk naar de publieke versie van Chrome voor Android komt, maar de kans is wel aanwezig. We houden je op de hoogte als deze functie voor iedereen beschikbaar wordt.