Gigabyte's nieuwe RTX 4090 lost het grootste probleem van de GPU op

Met de release van de Nvidia GeForce RTX 4090 zijn we een nieuw tijdperk van kabelbeheer ingegaan, vooral vanwege problemen met de 12VHPWR-kabel die brandgevaar kan opleveren indien fout aangesloten.

Hierdoor is kabelbeheer nog belangrijker geworden voor de beste GPU's en Gigabyte's nieuwe Windforce RTX 4090 V2 pakt dit probleem op een innovatieve manier aan. De voedingsconnector zit namelijk aan de achterkant van de kaart in plaats van de bovenkant.

Bij de nieuwe kaart (die nog niet te koop is), zit de 16-pins voedingsconnector achter de ventilatorkap. Dit betekent dat het aansluiten op je PSU, met behulp van de 4-naar-1-kabeladapter voor oudere voedingen of met behulp van een van de nieuwe 12VHPWR-kabels die compatibel zijn met de nieuwe ATX 3.0-voedingen, een stuk eenvoudiger zou moeten zijn.

(Image credit: Gigabyte)

De plaatsing van deze voedingsconnector zal de hoeveelheid buigingen om de kaart aan te sluiten aanzienlijk verminderen. Zoals VideoCardz opmerkt, bevindt de voedingskabel zich in het traditionele ontwerp van een grafische kaart bovenop de printplaat, die naar buiten is gericht wanneer de kaart in een rechtopstaande behuizing wordt geplaatst. Daardoor moet je de voedingskabel buigen om de connector in de kaart te steken.

Door deze positie staat er een behoorlijke druk op de connector zelf, vooral als je vier 8-pins kabels in een adapter hebt gestoken. Deze druk op de voedingsconnector van de grafische kaart kan leiden tot een inconsistent contact, wat volgens Nvidia (gedeeltelijk) de oorzaak was van de smeltende kabels bij de lancering van de RTX 4090 in 2022.

De nieuwe Gigabyte Windforce-kaart zou dat veiligheidsrisico moeten voorkomen of toch minstens beperken. Naast het verminderen van de potentieel onveilige druk op de kaart, maakt het nieuwe ontwerp het ook gewoon makkelijker om de voeding aan te sluiten.

Hogere stroomtoevoer vraagt om een nieuw ontwerp

(Image credit: Future / John Loeffler)

Gigabyte is niet het enige bedrijf dat kijkt naar de nieuwe Nvidia grafische kaarten en opnieuw evalueert hoe het de stroomtoevoer aanpakt. Op Computex 2023 zagen we een ontwerp voor de Asus GeForce RTX 4070 BTF samen met een B760M-BTF WiFi D4 moederbord dat een extra stroomaansluiting in het moederbord heeft om de kaart van stroom te voorzien, in plaats van de 8-pins of 16-pins kabel van de voeding te gebruiken.

Hoewel de RTX 4070 niet zoveel stroom vraagt, kun je dit ontwerp van de kaart en het moederbord de nood aan een extra voedingskabel wegnemen. Dit is handig als je op zoek bent naar een nettere behuizing, maar het betekent ook dat er minder risico is op slecht kabelbeheer dat de GPU beschadigt.

Hoewel we geen wereld zien waarin de RTX 4090 alle stroom krijgt die hij nodig heeft via een moederbord, kan dat wel bij veel andere kaarten. Zelfs bij de RTX 4090 kan extra stroom van het moederbord voorkomen dat je de gevreesde 12VHPWR-kabel moet gebruiken. In dit geval kan een 8-pins voldoende zijn voor de extra stroom die het moederbord niet kan leveren.