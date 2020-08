Gerucht: Samsung Galaxy S30 Ultra komt met verrassende Note 20 functie

Je kunt gemakkelijk de high-end toestellen van Samsung uit elkaar houden door te kijken of er een S Pen stylus aanwezig is. Is deze niet aanwezig, dan heb je te maken met een Galaxy S-apparaat, en anders is het een Galaxy Note-telefoon. De aanstaande Samsung Galaxy S30 zou echter deze traditie willen doorbreken.

De informatie is afkomstig van Twitter-gebruiker @hwangmh01. We kennen deze persoon nog niet, en van een echt track record is nog geen sprake. Doorgaans zouden we dit nieuws dan ook niet publiceren.

Het verhaal wordt echter kracht bijgezet door Ishan Agarwal. Deze alom gerespecteerde leaker sluit zeker niet uit dat de voorspelling van @hwangmh01 daadwerkelijk plaats gaat vinden.

In het lek zelf staat dat er drie Samsung Galaxy S30 telefoons komen. Alhoewel: in het bericht staat Galaxy S21. Naar verluidt heeft één van de drie modellen, vermoedelijk de 'Ultra' of het high-end model, een S Pen stylus.

Uit andere informatie die het lek ons geeft blijkt dat de telefoons de codenaam 'Unbound' krijgen - de codenamen van Samsung verwijzen vaak naar functies in de telefoons, zoals de 'Note 10's kunstfocus werd weerspiegeld in de 'Da Vinci' codenaam, terwijl de Galaxy S20 Ultra's Space Zoom mode werd getipt in zijn 'Hubble' naam.

Kan Unbound betekenen dat de telefoon niet gebonden is aan de regels die bepalen of smartphone handset in de Galaxy S of Galaxy Note-reeksen past? Misschien, maar die redenering lijkt nogal vergezocht.

According to @hwangmh01,Samsung Galaxy S21 Series Code name is 'Unbound'.3 devices in development: M1, N2 & O3.The device O3 will have an S-Pen. Rumors about Samsung dropping Note series really coming true? 😮 https://t.co/zqYJxeCPxkAugust 24, 2020

Niets uit te sluiten

Mocht dit gerucht uiteindelijk blijken te kloppen, dan is het niet helemaal duidelijk wat de Galaxy S30 Ultra zal onderscheiden van de Galaxy Note 20 Ultra. Laatstgenoemde heeft alle high-end specs van de S20 Ultra, maar dan met een S Pen erbij. Uiteraard zijn er minieme wijzigingen hier en daar, maar rechtvaardigt dat echt het uitbrengen van twee verschillende toestellen?

Het lek valt samen met een rapport dat suggereert dat de Samsung Galaxy Note lijn wordt stopgezet, dus misschien voegt Samsung zijn Galaxy S en Galaxy Note lijnen samen om één super line-up van apparaten te creëren.

Er is geen manier om het nu zeker te weten, totdat de nieuwe Galaxy S-telefoons worden gelanceerd. We verwachten dat dat in februari 2021 zal gebeuren, dus vergeet niet om regelmatig onze website te bezoeken voor de laatste informatie.