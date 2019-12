Gerucht: iPhone 12 en Samsung Galaxy S11 krijgen grotere batterij

Twee van 's werelds meest succesvolle telefoonfabrikanten kunnen wellicht grotere accu's leveren voor de volgende lijn van vlaggenschip telefoons, dankzij een recente batterij innovatie.

Apple zou de nieuwe technologie introduceren op de volgende serie iPhones, net als Samsung die dit zal introduceren op de Galaxy S11 en waarschijnlijk ook op de Galaxy S11 Plus en de Galaxy S11e.

Volgens de Koreaanse website The Elec, melden bronnen dat beide bedrijven kleinere batterij beschermingmodules zullen gebruiken op hun nieuwe telefoons. Dit zorgt ervoor dat er ruimte vrijkomt voor een batterij met grotere capaciteit, zonder dat je hierbij het toestel groter hoeft te maken.

Batterij beschermingmodules zorgen ervoor dat je telefoon niet teveel oplaadt, maar dit afslanken doet de technologie niet helemaal verdwijnen. Het combineert juist twee elementen van de batterijondersteuning samen, om de ruimte die het inneemt te verminderen.

iTM Semiconductor, een Koreaanse leverancier, zou de technologie leveren aan beide bedrijven. Volgens geruchten zou de ruimte voor de batterij beschermingsmodules hiermee met 50% slinken, zodat er een significante toename in batterijcapaciteit komt als beide bedrijven dit zouden willen.

Dit is een nieuw bericht dat potentiële invloed kan hebben op alle vier de versies van de nieuwe iPhone-serie.

Op dit moment verwachten we vier iPhone 12 toestellen en er komt wellicht een meer betaalbare handset, die wordt gelanceerd zonder het iPhone 12 pseudoniem.

Eerder waren er al vergelijkbare geruchten over de batterijtechnologie van de Galaxy S11, dit was afkomstig van dezelfde bron die beweerde dat het bedrijf de kleinere batterijmodules geleverd zou krijgen.

Er is geen garantie dat Apple of Samsung deze extra ruimte echt zal gaan gebruiken voor de batterij. Het kan zijn dat de extra ruimte beschikbaar is in het toestel, maar uiteindelijk beslist het bedrijf of ze het toestel kleiner maken. Dus neem dit nieuws nu allemaal met een korreltje zout, tot we een officieel bericht krijgen van een van de bedrijven.

Via MacRumors