Gerucht: Google lanceert Pixel 4a samen met de Pixel 4

Volgens 9to5Google is er een verwijzing naar 'needlefish' gevonden in de broncode van de Pixel 4 camera app. Naast de 'coral' en 'flame' codenamen waarvan wij denken dat die zijn gelinkt aan de Pixel 4 en Pixel 4 XL smartphones.

De naam 'needlefish' is eerder opgedoken samen met een referentie naar Qualcomm. Dat zou betekenen dat het apparaat een soort Android gadget is met een Snapdragon chip erin.

Al gelezen? Google Pixel 4 in vol ornaat gelekt

Lancering

Eerder dit jaar lanceerde Google de Pixel 3 en de Pixel 3 XL, een half jaar later werd de Pixel 3a uitgebracht. Naar verluidt was het plan van Google om de mid-range smartphone tegelijkertijd met de Pixel 3 en Pixel 3XL uit te laten komen. Vanwege problemen met het toestel is dit uiteindelijk niet gelukt.

Met de Pixel 4-serie zou Google het nu wel voor elkaar moeten krijgen om de drie toestellen samen te lanceren.

De verwachting is dat de Pixel 4 smartphones over een maand worden gepresenteerd. Midden oktober zou het evenement plaatsvinden.