Gelekte beelden van de Samsung Galaxy S11 Plus wijzen op een nieuwe camera sensor en grotere batterij

De Samsung Galaxy S11 verschijnt pas in februari volgend jaar, maar een aantal gelekte beelden geeft ons nu een goed idee van wat we kunnen verwachten van Samsung's volgende vlaggenschip. Drie nieuwe berichten geven meer prijs van het grotere S11 model, de Galaxy S11 Plus.

Deze details hebben betrekking op het batterijformaat, de camera specificaties en het ontwerp achteraan. De informatie is afkomstig van meerdere bronnen, wij zetten het voor je op een rijtje.

Zoals met alle gelekte informatie van aankomende smartphones, zijn er altijd wel redenen waarom deze informatie fout of nep is, of beide, dus neem dit met een korreltje zout, maar deze geruchten spreken niet tegen wat we eerder hebben gehoord.

Grote batterij

Het eerste gerucht gaat over de batterijcapaciteit van de Galaxy S11 Plus, deze zou 5.000mAh of 900mAh groter zijn dan de batterij in de S10 Plus.

Het is GalaxyClub gelukt om de 5,000mAh batterij in handen te krijgen en er is zelfs een foto van de accu waarop staat 5.000mAh.

Als het toestel inderdaad deze grotere batterij krijgt, dan zou de Galaxy S11 Plus het een stuk langer volhouden, al hoeft dat niet vanwege het grotere display dat het toestel naar verluidt zal krijgen.

Cameramogelijkheden

Het tweede lek gaat over de hoofdcamera van de Samsung Galaxy S11 (en waarschijnlijk ook de S11 Plus). We hebben al eerder vernomen dat het gaat om een sensor van 108MP, maar volgens Twitteraar @Universelce is het een andere sensor dan we verwachten.

The Galaxy S11+ uses a 1 / 1.3-inch 108MP Samsung exclusive custom sensor, which is superior in quality to ISOCELL Bright HMX and has a high cost.December 8, 2019

Door het woord 'exclusief' te noemen wil Universelce onderscheid maken tussen de sensor die we verwachten te zien bij de Galaxy S11 sensor en een eerdere 108MP sensor gemaakt door Samsung. Deze zagen we voor het eerst bij de Xiaomi Mi Note 10.

Volgens het gerucht is de nieuwe sensor een stuk beter dan de voorgaande. Wij vonden de 108MP camera in de Mi Note 10 smartphone al best indrukwekkend, en als de nieuwe sensor nog beter is, dan klinkt dat veelbelovend voor Samsung's aankomende toestellen.

Drastische ontwerp verschillen

Het derde bericht bevat een aantal gelekte foto's van de Samsung Galaxy S11 of S11 Plus, dat is niet helemaal duidelijk. De foto's zijn weliswaar wazig, maar we kunnen er wel het een en ander uithalen.

De beelden zijn ook gedeeld door @Universelce, en laten iemand zien die het toestel gebruikt, wat heen en weer scrolt en een foto neemt. De smartphone ziet er vrij grof uit.

Galaxy S11 in a leakproof case. pic.twitter.com/LVmhQRl69fDecember 9, 2019

Het grote nieuws is dat de cameraset op een andere plek zit dan we zagen bij de eerdere Galaxy S toestellen. Op de huidige telefoons zijn de camera's horizontaal geplaatst, in het midden van het toestel, maar dit beeld laat een verticale set zien die linksachter is geplaatst. Hij lijkt veel meer op de Honor V30 dan voorgaande Galaxy S telefoons.

Deze verandering heeft waarschijnlijk te maken met extra ruimte die de camera's innemen. Met een 108MP camera en een 5x periscoop lens, naast andere componenten, neemt dit veel ruimte in beslag.

Dit is wel onder voorbehoud, er is namelijk geen enkele bevestiging dat het daadwerkelijk om de Galaxy S11 gaat. Hoewel de bron betrouwbaar is, kunnen we dit niet met zekerheid zeggen. We nemen de beelden dus wederom met een korreltje zout.