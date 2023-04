Gedetailleerde renders en specs Samsung Galaxy Tab S9 Plus uitgelekt

Het is al meer dan een jaar geleden dat de Samsung Galaxy Tab S8-serie werd gelanceerd, dus we zijn toe aan nieuwe modellen. Nu zien we het duidelijkste teken tot nu toe dat de Samsung Galaxy Tab S9 binnenkort zou verschijnen.

Gerenommeerde leaker @OnLeaks (opens in new tab) heeft details van de Samsung Galaxy Tab S9 Plus gedeeld met WolfofTablet (opens in new tab). Dit lek bevat niet alleen specs, maar ook renders van hoge kwaliteit.

Uit die renders (waarvan je er hieronder enkele kunt zien) blijkt dat de Samsung Galaxy Tab S9 Plus veel zal lijken op de Galaxy Tab S8 Plus. Het belangrijkste verschil is een iets ander camera-ontwerp, dat meer in lijn ligt met de Samsung Galaxy S23.

Buiten dat ene verschil lijkt hij dezelfde vorm te hebben als de Tab S8 Plus, inclusief bijna identieke afmetingen van 285,4 x 185,4 x 5,64mm. Er zijn blijkbaar ook een magnetisch vlak op de achterkant voor de S Pen, een USB-C-poort voor de oplader en quad-speakers.

Image 1 of 2 (Image credit: WolfofTablet / @OnLeaks) (Image credit: WolfofTablet / @OnLeaks)

Wat betreft de specs, zien we een 12,4-inch scherm, met een resolutie van 1752 x 2800 pixels voor een totaal van 266ppi (pixels per inch). Dat is weer hetzelfde als de Galaxy Tab S8 Plus.

Ook de andere genoemde specs zijn hetzelfde, waaronder 45W opladen, een vingerafdruksensor onder het scherm, Samsung DeX-ondersteuning (zodat je je tablet draadloos kunt verbinden met een groter scherm), dubbele camera's aan de achterkant en een enkele camera aan de voorkant.

De specs van die camera's zijn nog niet bekend. Ter referentie: de Samsung Galaxy Tab S8 Plus een 13MP-hoofdcamera, een 6MP-ultrawide en een 12MP-selfiecamera, dus mogelijk zien we deze set-up terug op de Galaxy Tab S9 Plus.

De selfiecamera zit aan een van de lange randen van de tablet, waardoor hij ideaal is voor gebruik in landschapsmodus. Er wordt ook een onbekende sensor aan de bovenrand vermeld, maar dit is wellicht de sensor die het omgevingslicht detecteert (opens in new tab) en de automatische helderheid aanpast.

Het is ook vermeldenswaard dat er geen antennelijnen worden getoond in deze afbeeldingen. Ze kunnen echter wel aanwezig zijn op de afgewerkte tablet.

Wanneer is hij te koop?

Afgezien van een kleine tweak in het ontwerp van de camera's, suggereert dit lek dat de Samsung Galaxy Tab S9 Plus bijna identiek zou kunnen zijn aan de Galaxy Tab S8 Plus. Er zijn genoeg details die we nog niet weten en de prestaties krijgen wellicht een boost.

De Galaxy Tab S8 Plus is uitgerust met een Snapdragon 8 Gen 1 chipset, dus voor de Samsung Galaxy Tab S9 Plus verwachten we de Snapdragon 8 Gen 2. Die hebben we namelijk al gezien in de Galaxy S23. Samsung heeft daarnaast de gewoonte om hun flagship telefoons en tablets met dezelfde chipset uit te rusten.

Een eerder lek suggereerde dat Samsung de lancering van de tablet uitstelde, maar zoveel was al duidelijk. We zagen de Galaxy S-tablets vaak tegelijk met de Galaxy S-smartphones, dus het was enigszins vreemd dat er geen Galaxy Tab S9 werd getoond in februari. In de plaats daarvan zagen we een trio nieuwe Galaxy Book-laptops.

Het feit dat deze tablet nu zo uitgebreid is uitgelekt, suggereert dat we hem misschien binnenkort zullen zien.