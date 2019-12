Gebruik van dashcams neemt toe, maar waarom?

Wellicht is het ook jou opgevallen dat steeds meer auto’s van een dashcam voorzien zijn. Waarom steeds meer mensen ervoor kiezen om zo een camera op hun auto te plaatsen? Dit heeft diverse redenen. Om te beginnen worden deze camera’s steeds beter. De dashcams maken tegenwoordig beelden van zeer hoge kwaliteit en zijn bovendien ook nog eens betaalbaar geworden. Het is dus logisch dat je de dashcams steeds meer op de weg ziet verschijnen, maar wat is nu precies de meerwaarde van een dashcam op je auto?

Bewijsmateriaal voor je verzekeraar

De belangrijkste reden om een dashcam op je auto te plaatsen, is dat je altijd bewijsmateriaal hebt als er iets gebeurt. Trapt de auto voor je plotseling op de rem, waardoor jij geen kans hebt om nog op tijd te remmen? Normaliter is het moeilijk te bewijzen dat een ander fout zit als je achterop iemand klapt. Met een dashcam vormt dit echter geen enkel probleem meer. Ook in andere scenario’s kan een dashcam bewijsmateriaal leveren. Rent er bijvoorbeeld een dier de weg op en kun je deze niet meer ontwijken? Dan is het prettig als je dit verhaal kunt ondersteunen door middel van beeldmateriaal. Zo kun jij bij je verzekeraar aantonen hoe de schade is ontstaan. Hetzelfde geldt voor andere zaken zoals vandalisme bijvoorbeeld. Een dashcam zorgt ervoor dat alles continu gefilmd wordt, waardoor je dus altijd geschikt bewijsmateriaal hebt.

Een betrouwbare verzekeraar

Behalve dat het verstandig is om een dashcam op je auto te plaatsen, zijn er ook andere stappen die je kunt ondernemen om gezeur met je verzekeraar te vermijden. Om te beginnen is het belangrijk dat je de polisvoorwaarden goed doorleest. Op deze manier voorkom je dat je plotseling toch niet tegen een bepaalde vorm van schade gedekt blijkt te zijn. Het is ook aan te raden om voor een betrouwbare verzekeraar te kiezen. Een goed voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld Allianz Direct | Autoverzekering. Als je voor een goede verzekeraar kiest, hoef je niet bang te zijn dat er problemen ontstaan wanneer er uitgekeerd moet worden. Ga dus niet alleen na wat de goedkoopste verzekeraar is, maar ook bij welke verzekeraar je het beste tegen schade bent ingedekt.