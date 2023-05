Garmin gaat volgens nieuwe leak de grenzen van wearable batterijduur verleggen

Het lijkt erop dat Garmin er nog niet helemaal klaar voor is om zijn volgende flagship smartwatch te laten zien, want volgens een recente leak is het bedrijf eerst nog van plan om zijn oudere serie uit te breiden.

Deze nieuwe informatie komt vanuit de Duitse tech-website WinFuture en volgens het verslag (opens in new tab) zijn de nieuwe modellen de Garmin Fenix 7 Pro, Fenix 7X Pro, Epix Pro Gen 2 en Approach S70. Helaas zat er bepaald veel technische informatie (of specs) in deze leak, maar er zijn wel meer dan genoeg afbeeldingen gedeeld, die aangeven hoe de horloges eruit gaan zien en ook enigszins hinten naar aankomende features.

De nieuwe horloges

De Fenix 7 Pro en 7X Pro schijnen dezelfde richting op te gaan als het huidige Fenix 7-model . Dat betekent dat er drie versies zullen zijn: een basisversie, een Solar-versie en een Sapphire Solar-versie. Die 'Solar'-benaming geeft natuurlijk aan dat die versie(s) kunnen worden opgeladen via zonne-energie. Als dat net zo werkt als op de Fenix 7, dan zal dat de batterijduur verlengen met dagen of misschien zelfs weken. De Sapphire Solar-versie voegt daar dus ook nog saffierglas aan toe. Dat is een kristalachtig materiaal dat bekendstaat om zijn buitengewoon stevige constructie.

Zoals we eerder ook al zeiden, hebben we helaas geen nieuwe specs. Het is dus verder niet bekend wat deze twee horloges anders maakt. Als het echter vergelijkbaar zal verlopen als bij de Fenix 6-serie , dan zal de Fenix 7X Pro een langere batterijduur en een hoger prestatievermogen krijgen.

Garmin Fenix 7 Pro Sapphire Solar. (Image credit: WinFuture)

Over de andere twee smartwatches weten we verder ook nog niet heel veel. Deze leak onthult wel dat de Epix Pro Gen 2 beschikbaar zal zijn in drie verschillende maten: 42 mm, 47 mm en 51 mm. WinFuture claimt dat elk formaat een variant zal hebben met saffierglas, naast een basismodel. De Approach S70 is Garmin’s volgende golfhorloge en net als bij andere golfhorloges, zal het scherm belangrijke informatie weergeven voor tijdens het golfen, zoals de windsnelheid en de 'drive'-accuraatheid.

Qua kleuropties houdt Garmin het vrij simpel. De horloges krijgen zwarte, witte en grijze tinten, al zullen een paar van de horloges, zoals de Approach S70, wel wat gekleurde accenten hebben.

Garmin Epix Pro Gen 2 en Approach S70. (Image credit: WinFuture)

Nu nog wachten op de lancering

WinFuture zegt dat we tegen het einde van mei (of misschien begin juni) een "introductie" voor de nieuwe smartwatches kunnen verwachten. Opvallend genoeg zou de Garmin Epix 2 Pro (niet te verwarren met de Epix Pro Gen 2) ook in deze zelfde periode worden uitgebracht. De prijzen zijn verder ook nog niet allemaal bekend, al voorspelt WinFuture wel in zijn verslag dat de Epix Pro Gen 2 minstens 900 euro zal gaan kosten.

Aan de hand van alle informatie uit deze leak, vragen we ons wel af waarom Garmin zich nog bezighoudt met deze serie. Het bedrijf blijft echter wel vaker vernieuwde versies van oudere smartwatches uitbrengen, zoals we bijvoorbeeld ook zagen bij de Instinct 2.