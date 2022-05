Fitbit Versa 4 en Sense 2 wellicht binnenkort al verkrijgbaar

Toe aan een nieuw sporthorloge? De langverwachte Fitbit Versa 4 en Fitbit Sense 2 verschijnen mogelijk eerder dan verwacht volgens een nieuwe leak.

De informatie is afkomstig van 9to5Google. De site meldt dat de twee nieuwe horloges van Fitbit op een lancering in mei worden gericht. Als dit klopt, betekent dat dat we twee nieuwe horloges zien voor het einde van deze maand. De site voegt wel toe dat ''plannen kunnen wijzigen''.

Verder zegt de website vrij weinig over hun bron, maar er is meer dan genoeg informatie die de leak ondersteunt. De Versa 4 en Sense 2 hebben volgens geruchten hetzelfde schermformaat en ronde hoekjes, wat de eerste Sense en de Versa 3 ook hebben. Deze lanceerden in augustus 2020.

Geruchten zeggen ook dat de horloges de knop die op de vorige modellen zit niet bevatten. Gebruikers vonden deze niet intuïtief en waren hier niet over te spreken. De aanraakgevoelige button wordt wellicht geschrapt en vervangen door een ''ouderwetse'' fysieke knop, wat ook op de Versa 2 terug te vinden is.

Een recente demontage gaf ons de indicatie dat de Versa 4 en Sense 2, met codenamen Rhea en Hera, dit jaar uitkomen. De codenamen werden genoemd naast een schermresolutie van 336 x 336 pixels, dezelfde resolutie als de Fitbit Sense en de Versa 3 bevatten.



De Sense 2 schrapt waarschijnlijk de aanraakgevoelige 'button'. (Image credit: Future)

Analyse: Fitbit wil zich onderscheiden van de rest

Met de Samsung Galaxy Watch 5 en de Apple Watch 8 onderweg lijkt 2022 een interessant jaar te worden wat betreft smartwatch-releases van de grote merken.

Er is voor beide horloges nog geen releasedatum bekend. Een vroege lancering heeft wellicht de voorkeur voor Fitbit. Tenslotte gaat een fitness-fan die net een Versa 4 heeft gekocht waarschijnlijk niet snel overstappen naar Samsung.

Gebaseerd op de releasedatum van de Fitbit Versa 3 en de Fitbit Sense, in augustus, hadden wij niet verwacht dat we de horloges al eerder in de winkels zouden zien. Fitbit heeft dan ook de gewoonte om apparaten per twee jaar uit te brengen.

Voor zover we weten gebruikt Fitbit geen Wear OS, dus er zullen weinig veranderingen zijn om de smartwatches te voorzien van voorbereidingen voor software. Als de horloges klaar voor de verkoop zijn, kan Fitbit de verstandige keuze maken om eerder uit te brengen dan de concurrentie en zo een voorsprong op te bouwen.