FIFA 21: alles wat we al weten over de onvermijdelijke nieuwe FIFA

Het is onvermijdelijk dat we weer een nieuwe FIFA-game mogen verwelkomen in de vorm van FIFA 2021, of FIFA 21 als EA de huidige benamingen aanhoudt. FIFA 20 is redelijk positief ontvangen, mede door de toevoeging van enkele nieuwe features en het bijwerken van verbeterpunten uit FIFA 19. Er blijft echter voldoende ruimte voor verbetering over voor de volgende versie.

In onze FIFA 20 review hebben we onder meer uitgebreid verteld over Volta, de nieuwe voetbalmodus die FIFA Street-tijden moet doen herleven. De tweaks aan het verdedigingssysteem en de gepimpte soundtrack heeft zeker geholpen om FIFA 20 het kopen waard te maken. Visueel gezien is er helaas een stuk minder om onder de indruk van te raken, en ook de carrièremodus blijft een pijnpunt. Doordat PES qua gameplay al jaren een grote dreiging is voor FIFA, ontlopen de twee spellen elkaar qua eindoordeel op vele redactievloeren niet.

Nu FIFA 20 inmiddels enkele maanden in de winkels ligt, is het de hoogste tijd om alvast vooruit te kijken. Hieronder vind je alles wat we al weten over FIFA 21. We focussen onder meer op de potentiële releasedatum, de mogelijkheid om wel of niet cross-platform te spelen, en wat we zelf graag terugzien in de voetbalgame van Electronic Arts.

FIFA 21 releasedatum

(Image credit: EA)

Hoewel er vooralsnog geen releasedatum voor FIFA 21 is vastgelegd, vermoeden we dat deze niet veel zal verschillen met voorgaande edities. Doorgaans ligt de nieuwe FIFA eind september in de (digitale) winkelschappen.

FIFA 20 was in juni officieel onthuld, waarna de lancering volgde op 27 september 2019. FIFA 19 ging op 28 september 2018 in de verkoop. Het is dan ook niet raar om te vermoeden dat FIFA 21 ook in de laatste dagen van september in huis te halen zal zijn.

Ondersteunt FIFA 21 cross-platform?

(Image credit: EA)

Gezien de schatting van de FIFA 21 releasedatum ons ergens in september 2020 brengt, is het de moeite waard om na te gaan of het spel cross-platform gaat ondersteunen of niet. De PlayStation 5 en Xbox Series X verschijnen eind 2020, waardoor we erg benieuwd zijn of FIFA 21 een releasetitel voor de consoles wordt.

Omdat zowel Sony als Microsoft hebben gesproken over het belang van backwards compatibility, verwachten we dat de game vroeg of laat de stap maakt naar de nieuwe consoles. Of het gaat om een licht geüpgradede versie of een compleet nieuwe FIFA, daar durven we onze handen nog niet aan te branden.

Het enige wat we wel met zekerheid durven te stellen, is dat de game op de nieuwe consoles vast en zeker sneller zal lopen met betrekking tot laadschermen en dergelijken.

Gaan we even terug in de tijd naar de lancering van de Xbox 360, dan herinner je je wellicht dat de nieuwe FIFA 06 verscheen met een speciale game voor de toentertijd nieuwe console; FIFA 06: Road to the World Cup. Wie weet is er voor de nieuwe consoles een soortgelijk cadeau in de maak.

FIFA 21: wat we willen zien

(Image credit: EA)

FIFA 20 behoort zeker tot een van de betere games uit de FIFA-serie, zeker gezien de recente geschiedenis. Het spel verscheen met kleine verbeteringen, maar ook met welkome grote vernieuwingen als Volta. Er blijft echter genoeg ruimte voor verbetering, en de meest belangrijke verbeterpunten hebben we hieronder voor je verzameld.

Meer straatspellen

Toegegeven: Volta was een prima start om de tijden van FIFA Street te doen herleven. Hopelijk pakt EA in de volgende versie de gamemodus weer op en verbetert deze op diverse punten. We hopen op iets meer absurde tweaks om het echt een andere ervaring te maken vergeleken met regulier voetballen op FIFA.

Verbeterde carrièremodus

In aanloop naar de release van FIFA 20 was EA zelf erg te spreken over verbeteringen aan de carrièremodus. In de praktijk bleek er echter een stuk minder veel nieuws onder de zon dan gedacht. We hopen dat EA voor FIFA 21 ook echt significante verbeteringen gaat doorvoeren, en zich dus niet volledig concentreert op de cash cow Ultimate Team.

Visuele upgrades

Het valt duidelijk te zien aan FIFA dat we op het einde van een consolegeneratie zitten. De graphics lijken al jaren min of meer hetzelfde. We hopen op onder meer ray-tracing, betere audiokwaliteit, snellere laadtijden, en mooiere algemene looks. Met name dat laatste lijkt een gegeven te zijn, aangezien de nieuwe consoles gebruikmaken van SSD-opslag.

Licenties

Uiteraard zou het fijn zijn als FIFA weer alle belangrijke licenties in huis weet te halen. Denk bijvoorbeeld aan Juventus, de topclub uit Italië die haar licentierechten exclusief aan PES heeft uitgegeven. Ook stadions als Camp Nou vind je enkel terug in de voetbalgame van Konami. Ultimate Team wordt ook een steeds groter probleem, mede door de transparantie rondom de kansen bij het openen van voetbalpakjes. Ook legale commissies buigen hun hoofd over deze spelmodus, en de community klaagt al jaren over de kansen op een goed item.

Door het systeem eerlijker te maken en de pakjes minder duur te maken, zou EA al heel wat karmapunten binnen harken. Er is in diverse competities ook nog de introductie van de VAR, maar houd die alsjeblieft buiten de digitale versie. Met name de vorm van implementeren zou grote (onnodige) kopzorgen kunnen veroorzaken.